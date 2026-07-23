Jandarm sătmărean, pe Costa de Azur

Locale 23.07.2026 16:33
Jandarm sătmărean, pe Costa de Azur
Jandarm sătmărean, pe Costa de Azur
Jandarm sătmărean, pe Costa de Azur
Jandarm sătmărean, pe Costa de Azur
Jandarm sătmărean, pe Costa de Azur

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Un ofițer al Jandarmeriei Române face parte din dispozitivul Jandarmeriei Naționale Franceze pentru asigurarea ordinii publice în regiunea Provence–Alpi–Coasta de Azur, pe durata sezonului estival.

Timp de o lună, căpitan Cordoș Ioan Sebastian din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, va acorda sprijin operativ partenerilor francezi în orașul Carry-le-Rouet, participând la misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice, cu accent pe depistarea substanțelor interzise.

Jandarmul sătmărean și-a prezentat oficial dispozitivul de ordine publică pentru sezonul estival, din care face parte și ofițerul român, în prezența prefectului regiunii și a consulului României, Jandarmeria din Carry-le-Rouet . 

”Suntem mândri că un coleg din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare reprezintă instituția și Jandarmeria Română în această misiune și îi dorim succes în îndeplinirea atribuțiilor, precum și misiuni desfășurate în condiții de siguranță”, se arată într-o informare a Jandarmeriei Satu Mare. 

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