Bărbatul din Gherța Mică avea o alcoolemie ridicată și nu mai avea dreptul să conducă atunci când a fost oprit de polițiști.

O simplă verificare în trafic s-a transformat într-un dosar penal și într-o noapte petrecută în arest pentru un bărbat din județul Satu Mare. Polițiștii au descoperit că acesta conducea deși avea permisul suspendat, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat că se afla și sub influența alcoolului.

Oprit în trafic pe bulevardul Lucian Blaga

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 22 iulie, în jurul orei 23:10, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Lucian Blaga, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Gherța Mică.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că șoferul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat

Polițiștii au procedat și la testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita de la care fapta constituie infracțiune.

Având în vedere gravitatea situației, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetat pentru două infracțiuni

Pe numele său a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.