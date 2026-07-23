Viceprimarul municipiului anunță una dintre cele mai importante investiții în mobilitatea urbană: stații SMART, intersecții inteligente și monitorizare modernă a traficului.

Municipiul Satu Mare face un pas important spre statutul de oraș inteligent. Cu o investiție de aproape 110 milioane de lei, administrația locală pregătește transformarea modului în care se circulă în oraș, prin implementarea unui sistem modern de management al traficului și dezvoltarea transportului public. Proiectul este susținut de viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș, care îl consideră o investiție esențială pentru creșterea siguranței și a calității vieții sătmărenilor.

Cristina Tămășan Ilieș: „Mai multă siguranță. Mai puțin stres în trafic pentru sătmăreni”

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a prezentat obiectivele proiectului „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare”, subliniind că investiția urmărește atât fluidizarea circulației, cât și modernizarea transportului public.

„Mai multă siguranță. Mai puțin stres în trafic pentru sătmăreni. Prin acest proiect dezvoltăm și îmbunătățim transportul public local prin extinderea sistemelor de management al traficului, înființarea și modernizarea stațiilor de autobuz SMART și crearea unui sistem performant de monitorizare a traficului rutier în municipiu”, a declarat viceprimarul.

Potrivit Cristinei Tămășan Ilieș, investiția va contribui la o rețea rutieră mai eficientă, la reducerea timpilor petrecuți în trafic și la creșterea atractivității transportului public, obiective asumate prin strategia de mobilitate urbană a municipiului.

100 de stații SMART și un centru de comandă pentru întregul oraș

Proiectul prevede realizarea unui centru de comandă și control, precum și dezvoltarea unui sistem informatic care va permite monitorizarea în timp real a circulației mijloacelor de transport.

Totodată, vor fi înființate și modernizate 100 de stații inteligente de autobuz, dintre care 51 vor beneficia de dotări complexe, iar alte 49 vor avea un nivel mediu de echipare. Noile stații vor furniza informații în timp real despre circulația autobuzelor, oferind călătorilor condiții moderne și un acces mai facil la transportul public.

Intersecții inteligente și monitorizare permanentă a traficului

Investiția include modernizarea sau realizarea a 37 de intersecții semaforizate, care vor funcționa printr-un sistem adaptiv capabil să regleze automat timpii de semaforizare în funcție de valorile reale ale traficului.





În plus, proiectul prevede instalarea de camere video în toate aceste intersecții, montarea a 15 camere LPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare, 5 panouri inteligente de afișare a vitezei, precum și două sisteme de cântărire în mers (WIM) pentru monitorizarea vehiculelor de mare tonaj.

Toate aceste componente vor fi integrate într-un Centru de Comandă și Control, care va permite gestionarea în timp real a traficului și intervenții rapide atunci când situația o impune.

O investiție europeană de aproape 110 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului se ridică la 109.944.959,54 lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională, împreună cu contribuția bugetului de stat și cofinanțarea Municipiului Satu Mare.





Implementarea se va desfășura în perioada 26 septembrie 2025 – 25 noiembrie 2029, iar obiectivul principal este reducerea emisiilor de carbon, creșterea eficienței transportului public și dezvoltarea unei mobilități urbane moderne și sustenabile.

Un oraș mai sigur și mai prietenos cu locuitorii

Prin această investiție, administrația locală își propune să reducă aglomerația din trafic, să încurajeze utilizarea transportului public și să ofere șoferilor și pietonilor condiții de deplasare mai sigure.

Mesajul transmis de viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș este clar: investițiile în tehnologie și infrastructură inteligentă reprezintă una dintre direcțiile importante pentru dezvoltarea municipiului, astfel încât Satu Mare să devină un oraș mai modern, mai eficient și mai bine pregătit pentru provocările viitorului.

