Peste 50.000 de locuitori din nordul județului Satu Mare vor beneficia de extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, în urma unei investiții anunțate de Transgaz și Consiliul Județean.

Un proiect de infrastructură așteptat de ani de zile începe să prindă contur în nordul județului Satu Mare. Rețeaua de distribuție a gazelor naturale va fi extinsă în 11 orașe și comune, în baza unei investiții care va utiliza infrastructura existentă de transport a gazelor, reducând astfel costurile și timpul necesar implementării. Anunțul a fost făcut de directorul general al Societății Naționale de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A., Ion Sterian, alături de președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

O magistrală de 39 de kilometri pentru nordul județului

Proiectul prevede realizarea unei rețele de distribuție de aproximativ 39 de kilometri, care va alimenta cu gaze naturale orașul Livada și comunele Agriș, Micula, Halmeu, Porumbești, Cidreag, Turulung, Turț, Gherța Mare, Bătarci și Tarna Mare.

Prin această investiție, peste 50.000 de locuitori vor avea posibilitatea de a beneficia de acces la gazele naturale, o utilitate esențială atât pentru confortul populației, cât și pentru dezvoltarea economică a întregii zone.

Alimentarea va fi realizată prin valorificarea magistralei de transport existente în nordul județului, soluție care permite reducerea semnificativă a costurilor și accelerarea implementării proiectului.

Dezvoltarea economică, principalul obiectiv

Primele discuții privind extinderea rețelei de gaze naturale au fost inițiate în urmă cu aproximativ două luni, când președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a adus în atenția conducerii Transgaz necesitatea dezvoltării infrastructurii energetice în județ.

Potrivit acestuia, accesul la gaze naturale reprezintă un element-cheie pentru dezvoltarea comunităților și atragerea investitorilor.

„Trebuie să susținem investițiile și dezvoltarea zonelor aflate la distanță de marile centre urbane. Împreună cu autoritățile locale și ADR Nord-Vest putem crea parcuri industriale inteligente, iar accesul la energie electrică și gaze naturale este esențial pentru atragerea marilor investitori. Dacă putem garanta capacitatea și stabilitatea alimentării, județul Satu Mare va avea un avantaj competitiv important. Totodată, ne dorim ca, odată cu încheierea războiului din Ucraina, să nu fim doar o zonă de tranzit, ci un partener activ în procesul de reconstrucție, prin furnizarea de produse și servicii”, a declarat Pataki Csaba.

Întâlnire cu primarii și vizite în teren

Anunțul oficial privind extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate după o întâlnire de lucru cu primarii unităților administrativ-teritoriale incluse în proiect.

Vizita conducerii Transgaz în județul Satu Mare a cuprins și deplasări la punctele de lucru care deservesc rețeaua de transport al gazelor naturale din Medieșu Aurit și Satu Mare III, unde au fost analizate soluțiile tehnice necesare pentru implementarea investiției.

Un pas important pentru viitorul județului

Extinderea rețelei de gaze naturale reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a județului Satu Mare din ultimii ani. Dincolo de beneficiile directe pentru populație, proiectul are potențialul de a stimula dezvoltarea economică, de a facilita înființarea unor noi zone industriale și de a crește atractivitatea județului pentru investitorii interesați de regiunea de nord-vest a României.