Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a inaugurat NextGenDent – Centrul de Simulare Stomatologic, una dintre cele mai importante investiții realizate în ultimii ani în infrastructura educațională a Facultății de Stomatologie. Evenimentul, desfășurat într-o zi cu o puternică încărcătură simbolică, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, marchează un nou pas în dezvoltarea învățământului medical universitar și în pregătirea viitorilor medici dentiști la cele mai înalte standarde.

Realizată integral din fondurile proprii ale Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, investiția oferă studenților un spațiu modern de învățare și simulare, conceput pentru a răspunde cerințelor actuale ale educației medicale. Centrul este dotat cu 75 de simulatoare stomatologice, amplasate în trei săli care poartă numele unor personalități de referință ale stomatologiei românești: Sala prof. univ. dr. Mugur Popescu, Sala prof. univ. dr. Ovidiu Grivu și Sala prof. univ. dr. Voicu Sebeșan. Totodată, infrastructura facultății a fost completată prin achiziționarea a încă 25 de unituri stomatologice, destinate activităților clinice de pregătire practică.

În mesajul adresat celor prezenți, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci, a subliniat că această investiție reprezintă, înainte de toate, o investiție în studenți și în calitatea actului educațional. Rectorul a evidențiat faptul că noul centru oferă viitoarelor generații toate condițiile necesare pentru dezvoltarea competențelor practice, contribuind la consolidarea prestigiului Facultății de Stomatologie și la menținerea standardelor de pregătire care au făcut ca aceasta să fie recunoscută atât la nivel național, cât și internațional.

La rândul său, decanul Facultății de Stomatologie, conf. univ. dr. Ioana Lile, a accentuat faptul că procesul de pregătire va urma principiul „de la simulare la pacient”, oferind studenților posibilitatea de a exersa toate tipurile de manevre stomatologice într-un mediu sigur și performant, înainte de contactul direct cu pacientul.

NextGenDent oferă studenților posibilitatea de a-și forma și perfecționa abilitățile practice într-un cadru modern, utilizând tehnologii de ultimă generație și beneficiind de îndrumarea cadrelor didactice. Centrul contribuie la dezvoltarea preciziei, coordonării și încrederii profesionale, reprezentând un element esențial în pregătirea viitorilor medici dentiști și în adaptarea procesului educațional la exigențele medicinei moderne.

Prin inaugurarea NextGenDent – Centrului de Simulare Stomatologic, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad își reconfirmă angajamentul pentru investiții strategice în educație și pentru dezvoltarea unui învățământ medical orientat spre excelență, inovație și performanță, oferind studenților condiții de pregătire comparabile cu cele din marile centre universitare europene.