CULTURĂ. Cuba ajunge la Castelul Károlyi din Carei

Expoziția fotografică „Impressions from Cuba” promite o incursiune spectaculoasă în universul fascinant al insulei caraibiene, iar vernisajul va fi onorat de prezența Ambasadorului Republicii Cuba în România.

Ritmul inconfundabil al muzicii salsa, farmecul mașinilor de epocă, străzile pline de culoare ale Havanei și apusurile spectaculoase ale Mării Caraibilor vor putea fi descoperite, la finalul acestei săptămâni, în cadrul unei expoziții de excepție găzduite de Castelul Károlyi din Carei. Evenimentul reunește arta fotografică, diplomația și muzica într-o celebrare autentică a spiritului cubanez.

O incursiune fotografică în inima Cubei

Sâmbătă, 25 iulie 2026, începând cu ora 18:00, Castelul Károlyi își deschide porțile pentru vernisajul expoziției de artă fotografică „Impressions from Cuba / Kubai impressziók / Impresii din Cuba”, semnată de artiștii Morvay Szabó Edina EFIAP și Szabó Géza AFIAP.

Expoziția invită publicul într-o călătorie vizuală prin una dintre cele mai fascinante destinații ale lumii. Fotografiile surprind esența Cubei, de la străduțele istorice ale Havanei Vechi și aroma inconfundabilă a trabucurilor, până la legendarele automobile de epocă, promenada Malecón, ritmurile pasionale ale dansului salsa și expresiile autentice ale oamenilor întâlniți pe străzile insulei.

Fiecare imagine spune o poveste și transmite emoția unei lumi în care tradiția, culoarea și bucuria de a trăi se împletesc într-un mod unic.

Ambasadorul Cubei, invitat de onoare

Un plus de prestigiu evenimentului îl oferă participarea Excelenței Sale Alexander Valentín Rodríguez Salazar, Ambasadorul Republicii Cuba în România, care va fi prezent la vernisaj în calitate de invitat de onoare.

Prezența reprezentantului oficial al statului cubanez conferă expoziției o dimensiune diplomatică și culturală aparte, subliniind rolul artei fotografice ca punte de legătură între popoare și culturi.

O echipă de profesioniști ai artei fotografice

Curatorul expoziției este Ștefan Tóth István AFIAP, ESFIAP, Hon. EFIAP, una dintre personalitățile marcante ale fotografiei artistice, cunoscut pentru implicarea sa constantă în dezvoltarea și promovarea colaborărilor internaționale în acest domeniu.

Prin experiența și viziunea sa, expoziția capătă o valoare artistică și conceptuală deosebită, oferind vizitatorilor o experiență vizuală complexă și memorabilă.

Muzica va completa atmosfera cubaneză

Seara dedicată Cubei va fi întregită de un recital susținut de Thurzó Sándor József, violist apreciat, ale cărui interpretări vor acompania în mod armonios vernisajul și vor crea o atmosferă elegantă și emoționantă.

Astfel, Castelul Károlyi din Carei devine, pentru câteva ore, un veritabil ambasador al culturii cubaneze, oferind publicului ocazia de a descoperi, prin fotografie și muzică, farmecul unei insule care continuă să fascineze întreaga lume.



