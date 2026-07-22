Primele rezultate ale examenului național pentru definitivare în învățământ au fost publicate. Un candidat a obținut nota maximă la Matematică, iar 117 cadre didactice au promovat examenul înainte de soluționarea contestațiilor.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a publicat rezultatele inițiale ale probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026. Datele arată că aproape două treimi dintre candidați au reușit să promoveze examenul încă din prima etapă, iar un profesor a obținut performanța de a fi notat cu 10 la disciplina Matematică.

Examenul reprezintă un pas esențial în cariera cadrelor didactice, iar promovarea acestuia le conferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

117 profesori au obținut definitivarea în învățământ

La proba scrisă, desfășurată în data de 14 iulie, au fost prezenți 183 de candidați, reprezentând 97,34% din totalul celor 188 care aveau drept de participare. Patru dintre aceștia s-au retras, astfel că în procesul de evaluare au intrat 179 de lucrări, corespunzătoare unui număr de 34 de discipline.

În urma corectării, 122 de lucrări au primit note cuprinse între 7 și 10, dintre care cinci candidați au obținut note între 9,50 și 9,99, iar un candidat a fost notat cu 10, la disciplina Matematică. În același timp, 11 lucrări au primit note sub 5.

Înainte de contestații, 117 cadre didactice, adică 65,36% dintre candidații evaluați, au promovat examenul și au obținut definitivarea în învățământ. Dintre aceștia, un profesor a promovat cu media finală 10.

Nota de la proba scrisă cântărește decisiv

Definitivatul nu se rezumă doar la proba scrisă. Nota obținută la examen reprezintă 70% din media finală, iar pentru promovare este necesară o medie de minimum 8, calculată pe baza tuturor probelor susținute.

Înainte de a ajunge la examenul scris, candidații au trebuit să îndeplinească mai multe condiții: să aibă cel puțin un an vechime la catedră, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” în anul școlar în curs și o medie de minimum 8 la inspecțiile la clasă și evaluarea portofoliului profesional, fără note sub 7 la niciuna dintre aceste probe.

Urmează contestațiile și rezultatele finale

Candidații nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații în centrele de examen până în 21 iulie, ora 20:00, respectiv în 22 iulie, până la ora 12:00, inclusiv prin e-mail, utilizând adresele comunicate de centrele de examen.

Rezultatele finale vor fi afișate în 27 iulie atât la centrul de examen, cât și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și pe platforma dedicată examenului. Ulterior, acestea vor fi validate prin ordin al ministrului Educației în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Primele rezultate confirmă un nivel bun de pregătire al candidaților din județ, iar performanța profesorului care a obținut nota maximă la Matematică reprezintă unul dintre punctele de referință ale sesiunii din acest an.