Conducerea Instituției Prefectului a analizat situația operativă din județ alături de șefii structurilor M.A.I. Prefectul a felicitat forțele de ordine pentru modul în care au gestionat marile evenimente din ultimele zile și a trasat prioritățile perioadei următoare.

Siguranța publică, buna desfășurare a evenimentelor estivale și pregătirea ceremoniei dedicate Zilei Imnului Național al României au fost principalele teme abordate în cadrul ședinței săptămânale de coordonare convocată de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, împreună cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne.

La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, alături de reprezentanții structurilor M.A.I., care au prezentat situația operativă și măsurile aflate în desfășurare la nivelul județului.

Mulțumiri pentru misiunile îndeplinite fără incidente

În debutul ședinței, prefectul Altfatter Tamás a ținut să le mulțumească polițiștilor, jandarmilor, pompierilor și celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru profesionalismul de care au dat dovadă în asigurarea ordinii publice la manifestările artistice organizate recent în județ.

Evenimentele, care au reunit mii de participanți, s-au desfășurat fără incidente, iar autoritățile consideră că acest lucru este rezultatul unei colaborări eficiente între toate instituțiile implicate.

Situația din județ este sub control, dar vigilența rămâne ridicată

Potrivit rapoartelor prezentate în cadrul reuniunii, activitatea operativă la nivelul județului Satu Mare se desfășoară în condiții normale.

Cu toate acestea, reprezentanții structurilor teritoriale ale M.A.I. au subliniat că mențin un nivel ridicat de pregătire și capacitate operațională, pentru a putea interveni rapid și coordonat în cazul producerii unor situații de urgență sau al altor evenimente care ar putea afecta populația.

Încep pregătirile pentru Ziua Imnului Național

Pe agenda ședinței s-au regăsit și primele măsuri organizatorice privind ceremonia dedicată Zilei Imnului Național al României, care va fi marcată, ca în fiecare an, la 29 iulie.

Evenimentul va avea loc pe platoul din Piața 25 Octombrie din municipiul Satu Mare, în zona catargului drapelului României. Structurile implicate vor asigura atât organizarea ceremonialului militar și religios, cât și măsurile necesare pentru menținerea ordinii publice și siguranței participanților. Programul complet al manifestării urmează să fie făcut public în perioada următoare.

Prefectul: „Sătmărenii trebuie să participe cu încredere la evenimente”

La finalul ședinței, prefectul Altfatter Tamás a evidențiat rolul esențial al structurilor Ministerului Afacerilor Interne în desfășurarea în condiții de siguranță a numeroaselor manifestări organizate pe timpul verii.

„Vara este perioada în care județul Satu Mare este animat de evenimentele sale — festivaluri, concerte, manifestări publice cu mii de participanți. Faptul că toate acestea se desfășoară în liniște și siguranță este și rezultatul muncii discrete și profesioniste a structurilor M.A.I., cărora le mulțumesc și pe această cale. Sătmărenii pot participa cu încredere la evenimentele din județ, iar acesta este standardul pe care ni-l asumăm în continuare”, a declarat prefectul județului Satu Mare.

Prin această reuniune de lucru, Instituția Prefectului reafirmă că menținerea ordinii publice, protejarea cetățenilor și coordonarea eficientă a instituțiilor cu atribuții în domeniu rămân priorități permanente pentru autoritățile județene.