Puțini oameni reușesc să îmbine două lumi aparent incompatibile: literatura și aviația. Mihai Pătrașcu, directorul general al Aeroportului Internațional Satu Mare, este unul dintre ei. Filolog de formație, pilot din pasiune și eseist din vocație, acesta și-a lansat recent cel de-al zecelea volum, „Trupul gândurilor”, o carte care vorbește despre puterea cuvântului, credință, lumină și drumul de la idee la faptă.





În emisiunea „Actualitatea sătmăreană”, difuzată pe 15 iulie, Mihai Pătrașcu a vorbit nu doar despre noua sa carte, ci și despre zbor, despre responsabilitatea unui pilot, despre proiectele Aeroportului Satu Mare și despre felul în care credința și literatura i-au modelat viața.

De la gând la faptă

„Trupul gândurilor” nu este un roman și nici o colecție de povestiri. Este un volum de eseuri în care autorul încearcă să răspundă unei întrebări care l-a preocupat de ani întregi: cum se transformă un gând într-un cuvânt și apoi într-o faptă.





„La sfârșitul fiecărei zile ar trebui să ne facem propriul bilanț. Să vedem unde am greșit, ce putem face mai bine și cu ce gânduri plecăm spre ziua următoare”, spune autorul.





Volumul adună texte publicate de-a lungul timpului în presa locală și națională, dar și eseuri noi, dedicate unor teme precum recunoștința, lumina, timpul, credința și smerenia.

Zece cărți și același curaj

Pentru Mihai Pătrașcu, publicarea unei cărți înseamnă expunere.

„Este un act de curaj să-ți pui sufletul pe tavă. Mai ales astăzi, când oricine se consideră critic literar în mediul online.”

Cu toate acestea, spune că mesajele primite din țară și din străinătate îi confirmă că merită să continue să scrie. Unele dintre eseurile sale au fost citate chiar în predici, fără ca preoții să-l cunoască personal.





„Când afli că un preot a citit un text de-al tău într-o biserică din București sau din Cluj, înțelegi că ceea ce scrii ajunge acolo unde trebuie.”

Filologul care a ales cerul

Puțini își mai amintesc faptul că directorul Aeroportului Satu Mare este absolvent al Facultății de Litere din Cluj, unde i-a avut profesori pe Liviu Petrescu, Ion Vlad, Marian Papahagi sau Vasile Fanache.





Cariera universitară părea traseul firesc, însă pasiunea pentru zbor a schimbat totul.





„Prima dată când am zburat aveam peste 20 de ani. După acel zbor am știut că nu mai există cale de întoarcere.”

Astăzi pilotează propriul avion și spune că a acumulat aproximativ o mie de ore de zbor.





Ce nu scrie în manualele de aviație

Deși pilotajul înseamnă reguli stricte și disciplină, unele lecții nu pot fi învățate din cărți.





Una dintre cele mai puternice amintiri este întâlnirea cu un uliu, la câteva sute de metri deasupra pământului.





„Ne priveam ochi în ochi. Niciun manual nu îți spune în ce direcție să virezi când te întâlnești cu o pasăre. Am făcut instinctiv stânga, iar el a plecat în partea opusă. A fost ca o înțelegere tăcută.”





Cerul aparține păsărilor

Pentru Mihai Pătrașcu, zborul nu este o demonstrație de putere, ci o lecție de smerenie.

„Noi suntem doar pasageri în cer. Cerul aparține păsărilor.”





Aceeași modestie se regăsește și în felul în care vorbește despre credință, pe care o consideră un reper esențial într-o lume tot mai grăbită.

Aeroportul privește spre

viitor

Dincolo de activitatea literară, directorul Aeroportului Internațional Satu Mare spune că instituția caută permanent noi oportunități de dezvoltare.





Pe lângă creșterea traficului de pasageri, aeroportul încearcă să atragă aviația de business și dezvoltarea unui terminal cargo, mizând pe avantajele oferite de pista modernizată de 2.500 de metri. În paralel, conducerea aeroportului pregătește organizarea unor evenimente dedicate publicului și negociază colaborări cu companii importante din industria auto și din domeniul aviației.

O carte pentru oamenii care încă mai citesc

Întrebat cui se adresează „Trupul gândurilor”, răspunsul lui Mihai Pătrașcu a venit fără ezitare.





„Este o carte pentru oamenii buni. Pentru cei care încă mai citesc și altceva decât postări pe rețelele sociale. Pentru cei care mai caută sens, lumină și recunoștință.”





Poate că acesta este și firul roșu care leagă toate cele zece volume publicate până acum. Un om care conduce un aeroport, pilotează avioane și, în același timp, încearcă să-i convingă pe oameni că înainte de orice drum este bine să-și pună în ordine propriile gânduri.

Iar autorul împreună cu o mână de prieteni, sătmăreni, promite o lansare a acestei cărți, undeva la început de septembrie, și la Satu Mare.

FLORIN CRISTIAN MUREŞAN