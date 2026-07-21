Sătmărenii sunt invitați, în a doua parte a lunii august, la o săptămână de spectacole și tradiții

Festivalul Zilele Culturale Partium (PMN) marchează anul acesta cea de-a XXV-a ediție și promite, între 17 și 23 august, un program bogat, cu artiști consacrați, spectacole, tradiții, gastronomie și activități pentru toate vârstele.

Mai este puțin peste o lună până la startul ediției jubiliare a Partiumi Magyar Napok, unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate comunității maghiare din regiunea Partium. Organizatorii îi îndeamnă pe sătmăreni să își planifice concediile astfel încât să fie acasă în perioada 17–23 august sau, de ce nu, să viziteze Satu Mare pentru a lua parte la sărbătoare.

De-a lungul ultimului sfert de secol, PMN a devenit sinonim cu divertismentul de calitate și cu promovarea valorilor culturale, atrăgând participanți atât din județul Satu Mare, cât și din alte regiuni ale țării și din străinătate.

Conferință de presă într-o atmosferă aniversară

Programul ediției aniversare a fost prezentat luni, în cadrul unei conferințe de presă organizate în Grădina Kossuth, locul emblematic al festivalului. Atmosfera a fost una încărcată de nostalgie, mulți dintre organizatorii de astăzi amintindu-și că, în urmă cu 25 de ani, participau ca voluntari la primele ediții, ocupându-se de toate detaliile practice ale evenimentului.

Concerte pentru toate generațiile

Președintele Fundației Identitas, Lóránd Magyar, a prezentat principalele atracții muzicale ale ediției aniversare.

Pe scena PMN vor urca, printre alții, Carson Coma, Korda György și Balázs Klári, Magyar Banda, Tárkány Művek, Góbé, Magna Cum Laude, Akela, Aurora Acoustic și Hot Jazz Band, organizatorii încercând să ofere un program care să răspundă preferințelor tuturor generațiilor.

Teatru, gastronomie și produse locale

Pe lângă concerte, programul include spectacole de teatru, proiecții de film, târguri de meșteșugari, expoziții cu produse locale sătmărene, competiții sportive, concursuri gastronomice și spectacole de păpuși pentru cei mici.

Își va redeschide porțile și apreciata Curte a Vinului, unde vizitatorii vor putea degusta în special vinuri produse în județul Satu Mare.

Foto partium