



Sătmărenii sunt invitați la o nouă seară de cinema în aer liber, într-un decor special, pe Promenada Malul Someșului. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 26 iulie, începând cu ora 21:30, și propune publicului o experiență cinematografică relaxată, sub cerul liber.

Programul serii va debuta cu un calup de scurtmetraje, urmând ca participanții să poată viziona apoi cea mai recentă comedie semnată de regizorul italian Paolo Genovese – „Eu, tu, și cei din mintea noastră”.

Filmul explorează într-o manieră amuzantă și surprinzătoare universul gândurilor, emoțiilor și contradicțiilor care apar în timpul unei prime întâlniri. Povestea aduce în prim-plan dialogul dintre ceea ce simțim, ceea ce gândim și modul în care încercăm să ne prezentăm în fața celuilalt, oferind publicului o comedie romantică în care mulți se vor putea regăsi.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de film să se bucure de o seară specială, dedicată poveștilor cinematografice și timpului petrecut împreună într-un spațiu neconvențional.

Accesul este liber.

📅 Sâmbătă, 26 iulie

🕤 Ora 21:30

📍 Promenada Malul Someșului – Satu Mare

Evenimentul face parte din seria proiectelor care aduc cinematografia mai aproape de comunitate, transformând spațiile publice în locuri de întâlnire, relaxare și experiențe culturale.