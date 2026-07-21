C&C FOOD PACKAGING SRL intenționează să construiască o hală de procesare a cărnii în Medieș-Râturi

Anunțuri 21.07.2026 11:42
C&C FOOD PACKAGING SRL intenționează să construiască o hală de procesare a cărnii în Medieș-Râturi
C&C FOOD PACKAGING SRL titular al proiectului"Construirea unei hale procesare carne, amenajare gospodărieapă și împrejmuire parțială" propus în comuna Medieşu Aurit, localitatea Medieş-Râturi, strada Principală, nr. 1, anunţăpublicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcţia Judeţeană de Mediu Satu Mare, în cadrulprocedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentruproiectul menţionat. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la AgenţiaNaţională pentru Mediu și Arii Protejate str. Mircea cel Batrânnr.8/B, în zilele de luni- joi între orele 8-16,30 vineri între orele8-14, precum şi la următoarea adresa de internet http:// djmsm.anmap.gov.ro Publicul interesat poate înaintacomentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului.
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