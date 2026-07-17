Dendiarom Management SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru proiectul unei hale de producție și birouri în Tășnad

Anunțuri 17.07.2026 09:13
Dendiarom Management SRL anunță decizia etapei de încadrare pentru proiectul unei hale de producție și birouri în Tășnad

Dendiarom Management SRL cu sediul social in sat Corod nr.28A, com. Culciu, Jud. Satu Mare, titularul proiectului: “Construire hala productie si birouri acces, amenajari exterioare si bransamente”, propus a fi amplasat in Loc. Tasnad, f.n., CF nr. 113139, jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Directia Judeteana de Mediu Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la Directia Judeteana de Mediu Satu Mare, Mun. Satu Mare, strada Mircea cel Batran, nr.8B, Jud. Satu Mare in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


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