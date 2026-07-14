ANUNȚ DENDIAROM Anunțuri • 14.07.2026 12:19 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Anunțuri ANUNȚ DENDIAROM Articole Similare Anunțuri ANUNT - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 1 zi Anunțuri DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică: acum 5 zile Anunțuri ANUNȚ SC C&C FOOD PACKAGING SRL acum 6 zile Anunțuri Anunt de mediu 3 - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 6 zile Anunțuri Anunt de mediu 2 - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 6 zile Anunțuri Anunt de mediu - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 6 zile Ultimele Articole Locale IMPLICARE. Mesaj puternic împotriva violenței domestice! Proiectul european UNITE s-a încheiat la Tășnad, în mijlocul comunității acum 1 minut Locale ADMINISTRAȚIE. Anunț important pentru locuitorii din Medieșu Aurit! Taxa de salubrizare se achită integral la Primărie acum 2 ore Locale FLĂCĂRI. Incendiu puternic la Potău! Proprietarul a ajuns la spital după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări acum 4 ore Locale CARITATE. Artă cu suflet, muzică și fapte bune! Un eveniment caritabil special îi așteaptă pe sătmăreni la Vetiș acum 4 ore Locale FRUMUSEȚE. Vrei să faci machiaje care impresionează? Mihaela Burcă își dezvăluie secretele într-un curs intensiv de perfecționare acum 4 ore Locale DEZVOLTARE. Micro 15 se transformă radical! Investiție de peste 6,2 milioane de euro pentru unul dintre cele mai mari cartiere din Satu Mare acum 4 ore Cele mai citite 1 DESANT. Autoritățile au descins la un prieten al lui Adrian Cozma din Socond 2 ACȚIUNE. Descindere a mascaților în județul Satu Mare! Zeci de amenzi și controale într-o amplă acțiune a polițiștilor 3 POLITICĂ. Romeo Pop după demitere, atac frontal la Cornea. 4 DOLIU. Tristețe la Aeroportul Internațional Satu Mare. Un coleg care a dedicat aproape 40 de ani aviației a plecat la ceruri 5 Descoperire arheologică în județul Satu Mare: peste 50 de tumuli identificați cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurile din zona Tășnadului Din aceeași categorie ANUNT - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 1 zi DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică: acum 5 zile ANUNȚ SC C&C FOOD PACKAGING SRL acum 6 zile Anunt de mediu 3 - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 6 zile Anunt de mediu 2 - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare acum 6 zile Ultimele știri IMPLICARE. Mesaj puternic împotriva violenței domestice! Proiectul european UNITE s-a încheiat la Tășnad, în mijlocul comunității acum 1 minut ADMINISTRAȚIE. Anunț important pentru locuitorii din Medieșu Aurit! Taxa de salubrizare se achită integral la Primărie acum 2 ore FLĂCĂRI. Incendiu puternic la Potău! Proprietarul a ajuns la spital după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări acum 4 ore CARITATE. Artă cu suflet, muzică și fapte bune! Un eveniment caritabil special îi așteaptă pe sătmăreni la Vetiș acum 4 ore FRUMUSEȚE. Vrei să faci machiaje care impresionează? Mihaela Burcă își dezvăluie secretele într-un curs intensiv de perfecționare acum 4 ore