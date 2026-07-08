Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat o amplă acțiune pentru prevenirea faptelor care afectează ordinea și liniștea publică. În urma verificărilor, au fost aplicate peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au organizat, la data de 7 iulie, o acțiune de amploare pe raza județului, având ca scop creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale.

În cadrul activităților desfășurate, oamenii legii au urmărit combaterea faptelor care aduc atingere normelor de conviețuire socială, protejarea persoanelor și a bunurilor, precum și menținerea unui climat de ordine și liniște publică.

Peste 60 de sancțiuni aplicate

În urma controalelor și verificărilor efectuate, polițiștii au constatat mai multe abateri de la legislația în vigoare și au aplicat peste 60 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 20.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, actul normativ care reglementează și sancționează faptele de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Acțiunile vor continua

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind prevenirea faptelor antisociale, descurajarea comportamentelor care pun în pericol siguranța comunității și menținerea unui climat de ordine publică în întreg județul.