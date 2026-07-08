Hajdúszoboszló - platforma balneo nr. 1 din Europa

Atunci când m-am apucat să scriu aceste rânduri aveam de gând să folosesc tot felul de date tehnice culese de pe site-uri de încredere, oficiale și din biblioteci electronice. Apoi m-am gândit că cine dorește să afle aceste date le poate găsi la doar câteva apăsări de taste, așa că prefer să aștern propriile-mi impresii din nenumăratele vizite pe care le-am făcut în acest minunat colț de lume.





Faptul că am denumit orașul ca fiind platforma balneo cea mai mare din Europa nu este o întâmplare și nu se referă doar la întinderea teritorială, la numărul de turiști ce vizitează anual obiectivul sau la posibilitățile de cazare din zonă. Am inclus în acest titlu și profesionalismul de care dau dovadă atât instituțiile orașului, cât și societățile comerciale implicate în industria turismului din această zonă.

Nu vorbesc aici despre un profesionalism rece, rigid și ferm, ci despre acel profesionalism afectuos, cu dedicație, cu grijă și înțelegere față de diferitele culturi ce pătrund din ce în ce mai dens în acest teritoriu al apelor vii, al apelor vindecătoare. Țin minte că în urmă cu doar câțiva ani populația localității nu atingea 25.000 de locuitori dar media zilnică de turiști pe parcursul unui an trecea de acestă cifră. Impresionant, nu? Astăzi probabil contrastul este și mai puternic.



Îndemn pe cei care nu și-au programat concediile pentru această vară și toamnă să-și petreacă vacanța, sau măcar o minivacanță, în această impresionantă lume a bunului simț, al oportunităților de distracție și de tratament. Localitatea nu dispune doar de vastul teritoriu al apelor ci și de alte posibilități de a petrece timpul liber, nu numai pentru relaxare ci și pentru crearea de noi abilități sau a altor pasiuni.



În oraș există un aerodrom unde ați putea lua lecții de zbor cu motor, de planorism sau de parașutism. Casa de cultură din localitate, dar nu numai ea, organizează tot felul de spectacole, expoziții, activitate muzeală, în care tradiția locală se îmbină armonios cu specificul locurilor din care vin cei mai mulți turiști, România fiind cap de afiș din acest punct de vedere. Exceptând, normal, țara gazdă.



Pusta, aflată nu departe de Hajdúszoboszló, vă poate oferi alte posibilități de distracție și de îmbunătățire a abilităților culturale și sportive. Fermele din jur sunt un mediu care se lasă ușor vizitate și admirate, animalele din această zonă având aspect și obiceiuri cu totul diferite de cele cunoscute nouă. Caii, porcii, vitele, oile, caprele, păsările, toate au acea aură mongolă în ținutul Hortobágy, un ținut care face parte din acei 800 de kmp ai Parcului Național. Veți avea surpriza să vă plimbați prin pustă cu căruțe specifice, să călăriți prin pustă sau să vă aflați în calitate de spectatori într-un manej în care puteți admira cascadoriile jocheilor și performanțele cabalinelor.

Revenind apoi în HungaroSpa vă putem asigura că și dacă nimeriți o perioadă mai ploioasă (toamna de exemplu) sau friguroasă (iarna) condițiile care vi se oferă în Aqua Palace vă vor face să uitați intemperiile. Prefer să mă opresc aici cu vorbele și să las imaginile să vă povestească realitatea.