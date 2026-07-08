Beneficiarii centrelor aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare au participat la o zi dedicată mișcării și unui stil de viață sănătos. Alături de ei s-a aflat viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, care a transmis un mesaj de încurajare și susținere pentru toți cei implicați.

Voia bună, energia și zâmbetele au fost ingredientele unei zile speciale organizate în centrele din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare. Copii, adulți cu dizabilități și seniori au participat la activități dedicate mișcării, demonstrând că dorința de a fi activ nu ține cont de vârstă sau de provocările vieții.

Evenimentul a reunit beneficiarii Centrului Multifuncțional Social Ostrovului și ai Centrului de Zi pentru Vârstnici, într-o atmosferă caldă, în care exercițiile fizice, socializarea și buna dispoziție au mers mână în mână.

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, alături de beneficiari

La activități a participat și viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, care s-a implicat activ în program, a discutat cu beneficiarii și i-a încurajat să păstreze un stil de viață activ.

Potrivit acesteia, mișcarea reprezintă mai mult decât un mod de a avea grijă de sănătate – este și o oportunitate de a petrece timp împreună și de a crea legături între oameni.

„Mișcarea înseamnă sănătate, energie și bucuria de a fi împreună”, a subliniat viceprimarul, după întâlnirea cu beneficiarii centrelor sociale.

Copiii și seniorii au oferit o lecție de optimism

În cadrul vizitei la Centrul Multifuncțional Social Ostrovului, viceprimarul s-a întâlnit cu copiii care frecventează centrul de zi și cu adulții cu dizabilități, remarcând entuziasmul și implicarea acestora în activitățile desfășurate.

La Centrul de Zi pentru Vârstnici, seniorii au demonstrat că vârsta nu reprezintă o limită atunci când există dorința de a rămâne activ și de a participa la viața comunității.

Momentele petrecute împreună au fost marcate de dialog, exerciții fizice și numeroase zâmbete, într-o atmosferă care a evidențiat importanța relațiilor dintre generații și a sprijinului reciproc.

Investiția în oameni rămâne prioritatea administrației locale

La finalul întâlnirii, Cristina Tămășan-Ilieș a transmis că astfel de activități confirmă faptul că cele mai valoroase investiții sunt cele făcute în oameni și că administrația locală își propune să rămână aproape de fiecare sătmărean.

Reprezentanții Primăriei Satu Mare și ai Direcției de Asistență Socială subliniază că vor continua să susțină inițiative care promovează sănătatea, incluziunea socială și grija față de toate categoriile de beneficiari, de la copii și persoane cu dizabilități până la vârstnici.

Prin astfel de acțiuni, autoritățile locale își reafirmă angajamentul de a construi o comunitate în care fiecare persoană se simte respectată, sprijinită și încurajată să ducă o viață activă, indiferent de vârstă sau de dificultățile pe care le întâmpină.



