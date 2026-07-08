Programul finanțat din bugetul local a fost reluat, iar proprietarii de câini de rasă comună sau metiși din municipiul Satu Mare pot solicita subvenționarea costurilor pentru sterilizare. Autoritățile reamintesc că această intervenție este obligatorie prin lege, iar nerespectarea prevederilor poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei.

Primăria Municipiului Satu Mare a relansat programul de subvenționare a sterilizării câinilor cu stăpân aparținând rasei comune sau metișilor acestora, o măsură menită să contribuie la reducerea numărului de animale fără stăpân și la promovarea deținerii responsabile a animalelor de companie.

Programul este finanțat integral din bugetul local, iar pentru implementarea acestuia a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 147/2026 privind sterilizarea câinilor aflați pe raza municipiului Satu Mare.

Un program care urmărește reducerea abandonului și protejarea sănătății publice

Inițiativa este derulată în baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân și are ca obiectiv limitarea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului, facilitarea identificării și recuperării animalelor pierdute, dar și reducerea riscului de apariție a rabiei și a altor boli transmisibile la om.

Autoritățile locale subliniază că programul reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri pentru diminuarea numărului de câini fără stăpân și pentru creșterea gradului de responsabilitate în rândul proprietarilor.

600 de câini au fost sterilizați în campania precedentă

Rezultatele ediției anterioare confirmă interesul proprietarilor pentru acest program. În cadrul ultimei campanii au fost sterilizați 600 de câini, dintre care 400 de femele și 200 de masculi, contribuind astfel la limitarea reproducerii necontrolate.

Cine poate beneficia de sterilizarea subvenționată

Programul se adresează exclusiv persoanelor care au domiciliul în municipiul Satu Mare și dețin câini de rasă comună sau metiși ai acestora.

Pentru a beneficia de sterilizarea gratuită, câinele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să fie identificat prin microcip;

să fie înregistrat în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS);

să aibă vaccinarea antirabică valabilă.

De asemenea, fiecare proprietar poate beneficia de subvenționarea sterilizării pentru maximum doi câini.

Intervențiile vor fi realizate exclusiv în cabinetele medicilor veterinari de liberă practică care colaborează în cadrul programului, iar toate operațiunile vor fi înregistrate în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân.

Cum pot fi depuse solicitările

Cererile pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Satu Mare, în Piața 25 Octombrie nr. 1, camera 5, de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00, sau pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail registratura@primariasm.ro.

După verificarea documentelor, solicitanții vor primi informațiile privind cabinetul veterinar unde va fi efectuată intervenția, urmând să stabilească o programare.

Formularul necesar poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare, la secțiunea dedicată formularelor, unde este disponibil ca Formularul nr. 9.

Sterilizarea este obligatorie prin lege

Reprezentanții administrației locale reamintesc că sterilizarea câinilor de rasă comună și a metișilor acestora nu este doar o recomandare, ci o obligație prevăzută de legislația în vigoare, cu excepția exemplarelor care beneficiază de un regim special.

Proprietarii care nu respectă această obligație riscă sancțiuni contravenționale cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Prin reluarea acestui program, autoritățile locale își propun să continue eforturile pentru reducerea abandonului animalelor, limitarea numărului de câini fără stăpân și crearea unui mediu mai sigur atât pentru animale, cât și pentru locuitorii municipiului Satu Mare.