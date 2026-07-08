Deputatul PSD de Satu Mare susține că rezultatele dezastruoase de la Evaluarea Națională și fenomenul abandonului școlar din comuna Socond sunt consecința directă a modului în care administrația locală și-a stabilit prioritățile. Într-o conferință de presă, Mircea Govor a lansat un nou atac la adresa primarului Nicolae Cornea, pe care îl consideră unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai deputatului PNL Adrian Cozma.

Conducerea administrației locale din Socond a fost din nou ținta criticilor formulate de deputatul PSD Mircea Govor. În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Satu Mare, parlamentarul a susținut că interesul pentru bunăstarea comunității a fost înlocuit de preocuparea pentru avantaje personale, iar consecințele se văd în nivelul ridicat al abandonului școlar și în lipsa perspectivelor pentru copiii din comună.

„Când interesul pentru buzunar devine prioritate, comunitatea pierde”

Mircea Govor a afirmat că situația din Socond reprezintă un exemplu al modului în care, în opinia sa, o administrație preocupată de propriile interese poate afecta dezvoltarea unei comunități.

Deputatul PSD a invocat existența unui număr mare de beneficiari de ajutor social și a reluat acuzațiile formulate anterior cu privire la diverse afaceri despre care susține că ar gravita în jurul administrației locale. Totodată, acesta l-a descris pe primarul Nicolae Cornea drept unul dintre cei mai apropiați oameni ai deputatului PNL Adrian Cozma.

Rezultatele de la Evaluarea Națională, în centrul criticilor

Cel mai grav exemplu prezentat de Mircea Govor vizează situația Școlii din Stâna.

Potrivit datelor invocate de deputatul PSD, toți cei 18 elevi înscriși la Evaluarea Națională nu s-au prezentat la examen.

De asemenea, la Școala din Socond, din cei 10 elevi înscriși, șase au absentat.

În opinia lui Govor, aceste cifre depășesc nivelul unei simple statistici și reflectă probleme profunde în sistemul educațional local.

Întrebări privind gestionarea programelor destinate elevilor

Deputatul PSD susține că rezultatele ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost monitorizați elevii pe parcursul anilor de școală și asupra implicării conducerii unităților de învățământ și a administrației locale.

Mircea Govor a afirmat că absenteismul școlar ar fi fost tolerat, în timp ce programele destinate elevilor ar fi continuat să fie finanțate. În acest context, parlamentarul a cerut clarificări privind modul în care au fost gestionate fondurile alocate pentru masa elevilor și responsabilitatea celor implicați în administrarea școlilor.

„Copiii plătesc prețul nepăsării”

În încheierea intervenției sale, Mircea Govor a susținut că adevărata victimă a modului în care este administrată comuna Socond este generația tânără.

Deputatul PSD consideră că abandonul școlar și lipsa perspectivelor pentru elevi reprezintă efectele unei administrații care, în opinia sa, a neglijat investițiile în educație și dezvoltarea comunității. El a cerut autorităților competente să analizeze situația și să stabilească dacă există responsabilități administrative sau legale în legătură cu rezultatele extrem de slabe înregistrate la Evaluarea Națională și cu fenomenul absenteismului școlar.