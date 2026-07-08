Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare a început recrutarea candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2026. Cei care visează la o carieră militară au la dispoziție 36 de locuri și un calendar clar al etapelor de selecție.

O nouă oportunitate se deschide pentru tinerii care își doresc să îmbrace uniforma de ofițer al Jandarmeriei Române. Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare a anunțat startul recrutării candidaților pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în cadrul studiilor universitare de licență, sesiunea 2026. Oferta educațională din acest an cuprinde 36 de locuri dedicate viitorilor ofițeri jandarmi, repartizate pe mai multe specializări.

Locuri disponibile pentru viitorii ofițeri

Din totalul celor 36 de locuri alocate Jandarmeriei Române, cele mai multe sunt destinate specializării „Ordine și siguranță publică” – jandarmi, învățământ cu frecvență, unde sunt disponibile 20 de locuri. Dintre acestea, un loc este rezervat candidaților de etnie romă, unul cetățenilor de etnie maghiară, unul altor minorități naționale și unul absolvenților proveniți din sistemul de protecție socială.

Alte șapte locuri sunt disponibile la specializarea „Drept”, învățământ cu frecvență, iar nouă locuri sunt destinate specializării „Ordine și siguranță publică”, învățământ cu frecvență redusă, adresată agenților, subofițerilor și maiștrilor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Înscrierile se fac exclusiv online

Cei interesați trebuie să transmită cererea de înscriere, însoțită, după caz, de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, exclusiv în format electronic, până la data de 24 iulie 2026, la adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriasatumare.ro.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare precizează că înscrierile sunt primite inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, oferind astfel tuturor candidaților posibilitatea de a depune documentele în termenul stabilit.

Cine poate participa la concurs

Pentru a intra în competiția pentru unul dintre locurile disponibile, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții legale. Printre acestea se numără deținerea cetățeniei române și a domiciliului în România, absolvirea examenului de bacalaureat, vârsta de cel mult 27 de ani în anul susținerii concursului, precum și îndeplinirea criteriilor medicale, psihologice și fizice necesare desfășurării profesiei de ofițer jandarm.

Calendarul admiterii

Procesul de selecție se va desfășura în mai multe etape. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie 2026, evaluarea psihologică va avea loc până la 4 august, iar probele de evaluare a performanței fizice sunt programate în perioada 12–19 august.

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor se va desfășura în 22 august, examinarea medicală va avea loc între 27 august și 14 septembrie, iar rezultatele finale ale candidaților declarați admiși vor fi afișate în data de 15 septembrie 2026.

Informații suplimentare pentru candidați

Persoanele interesate pot afla toate detaliile privind condițiile de recrutare, documentele necesare și calendarul complet al admiterii de la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, de pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată carierei, sau telefonic, la numărul 0261.769.760.

Pentru cei care își doresc o profesie bazată pe disciplină, responsabilitate și spirit de serviciu în slujba comunității, admiterea din acest an reprezintă șansa de a face primul pas către o carieră de ofițer în Jandarmeria Română.