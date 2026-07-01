Spitalul Județean de Urgență Satu Mare testează un nou sistem de programare pentru Ambulatoriul de Specialitate. Conducerea unității medicale anunță că, în perioada de implementare, pot apărea întârzieri sau dificultăți temporare în efectuarea programărilor.

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a început implementarea unui nou sistem de programare destinat Ambulatoriului de Specialitate, o măsură care urmărește modernizarea serviciilor și îmbunătățirea accesului pacienților la consultații medicale.

În prezent, aplicația se află în etapa de testare, iar reprezentanții unității medicale îi avertizează pe pacienți că, pe parcursul acestei perioade de tranziție, pot apărea dificultăți temporare în procesul de programare.

Programări mai rapide și mai bine organizate

Potrivit conducerii spitalului, noul sistem are ca principal obiectiv eficientizarea modului în care sunt realizate programările în Ambulatoriul de Specialitate, astfel încât pacienții să beneficieze de un acces mai rapid și de o organizare mai bună a consultațiilor.

Implementarea acestei platforme face parte din procesul de modernizare a serviciilor medicale și urmărește reducerea timpilor de așteptare, precum și o gestionare mai eficientă a fluxului de pacienți.

Apel la înțelegere din partea pacienților

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Satu Mare își cer scuze pentru eventualele inconveniente generate de perioada de testare și îi asigură pe pacienți că situația este una temporară.

„Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente care ar putea să apară în această perioadă de tranziție și vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare!”, este mesajul transmis de conducerea unității medicale.

Odată finalizată etapa de testare, noul sistem de programare este așteptat să ofere servicii mai rapide, mai eficiente și mai bine adaptate nevoilor pacienților care se adresează Ambulatoriului de Specialitate.