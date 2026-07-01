Comuna Moftin atrage o nouă finanțare europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027. Proiectul va crea o rețea medicală modernă, din care vor beneficia peste 24.000 de locuitori din România și Ucraina.

Comuna Moftin continuă să atragă fonduri europene importante, de această dată pentru dezvoltarea serviciilor medicale. Administrația locală implementează proiectul „HEALTH for CBCommunities: Cross-border Partnership for Access to a Community-Based Care System” (Sănătate pentru comunitățile din zona de graniță: Parteneriat transfrontalier pentru accesul la un sistem de îngrijire comunitară), finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Comuna Câmpulung la Tisa din județul Maramureș și Orașul Vishkovo din Ucraina și are ca obiectiv îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale moderne și de calitate.

Peste 24.000 de locuitori vor beneficia de servicii medicale mai bune

Noul proiect își propune să reducă diferențele existente în sistemul medical din zona transfrontalieră și să dezvolte o colaborare eficientă între autoritățile locale și profesioniștii din domeniul sănătății.

Prin investițiile prevăzute vor fi create trei centre medicale moderne, care vor funcționa într-o rețea integrată și în care își vor desfășura activitatea aproximativ 30 de specialiști.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt peste 24.000 de locuitori din cele trei comunități partenere, care vor avea acces la servicii medicale îmbunătățite și la o infrastructură sanitară modernizată.

Screening și echipamente medicale moderne

Pe perioada implementării proiectului, aproximativ 1.500 de persoane vor beneficia de programe de screening și controale medicale, ca urmare a dotării centrelor cu echipamente moderne și a dezvoltării infrastructurii medicale.

Totodată, proiectul urmărește consolidarea cooperării transfrontaliere dintre cadrele medicale și dezvoltarea unor servicii adaptate nevoilor comunităților mici, unde accesul la asistență medicală este adesea limitat.

Finanțare europeană de aproape 1,4 milioane de euro

Valoarea totală a proiectului este de 1.546.298,63 euro, dintre care 1.391.668,75 euro reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Bugetul este împărțit astfel:

627.285,94 euro pentru Comuna Moftin;

pentru Comuna Moftin; 308.454,71 euro pentru Comuna Câmpulung la Tisa;

pentru Comuna Câmpulung la Tisa; 610.557,98 euro pentru Orașul Vishkovo din Ucraina.

Cererea de finanțare a fost depusă în decembrie 2023, iar implementarea proiectului se desfășoară în perioada 7 iunie 2025 – 6 iunie 2027.

Un parteneriat pentru viitorul comunităților

Pe termen lung, autoritățile implicate își propun să creeze o rețea durabilă de cooperare în domeniul sănătății, care să asigure dezvoltarea infrastructurii medicale, pregătirea personalului de specialitate și informarea cetățenilor cu privire la prevenție și îngrijirea sănătății.

Prin acest proiect, Comuna Moftin demonstrează încă o dată că investițiile europene pot contribui direct la creșterea calității vieții locuitorilor și la dezvoltarea unor servicii publice moderne, în beneficiul întregii comunități.