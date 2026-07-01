Locuitorii și șoferii de mașini electrice vor avea la dispoziție, începând din această vară, două stații moderne de încărcare în comuna Homoroade. Investiția, realizată cu fonduri europene, marchează un nou pas spre dezvoltarea unei infrastructuri verzi în mediul rural.

Comuna Homoroade continuă investițiile în infrastructura modernă. Primarul Simion Ardelean a anunțat finalizarea lucrărilor de instalare a două stații de încărcare pentru autovehicule electrice, proiect realizat cu finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua investiție vine în sprijinul proprietarilor de vehicule electrice și contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri adaptate cerințelor mobilității moderne.

Două locații, patru puncte de încărcare

Stațiile au fost amplasate în două puncte importante din comună:

Parcarea Sălii de Sport din Homorodu de Mijloc , unde sunt disponibile două prize de câte 22 kW ;

, unde sunt disponibile ; Parcarea Căminului Cultural din Homorodu de Jos, dotată cu o priză de 60 kW și o priză de 22 kW.

Prin această configurație, șoferii vor beneficia atât de încărcare standard, cât și de încărcare rapidă.

Vor deveni funcționale în luna iulie

Potrivit primarului Simion Ardelean, până la începutul lunii iulie 2026 va fi finalizată procedura de înrolare a stațiilor într-o aplicație informatică dedicată, urmând să fie stabilit și tariful de utilizare pe kilowatt-oră.

După parcurgerea acestor etape administrative, stațiile vor putea fi utilizate de toți posesorii de autovehicule electrice.

Investiție de peste 320.000 de lei

Valoarea proiectului se ridică la peste 324.000 de lei, din care 246.000 de lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR, iar 78.000 de lei au fost asigurați din bugetul local al comunei Homoroade.

Prin această investiție, administrația locală își propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de transport nepoluante și să ofere locuitorilor și vizitatorilor servicii moderne, în pas cu tendințele europene privind mobilitatea sustenabilă.