



Compania Alu Menziken Medieșu Aurit a fost gazda unei vizite oficiale de înalt nivel, conduse de Excelența Sa Chen Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România. Întâlnirea a evidențiat potențialul industrial al județului Satu Mare și perspectivele unor viitoare parteneriate economice.

Alu Menziken Medieșu Aurit a primit, marți, 30 iunie 2026, vizita delegației oficiale a Republicii Populare Chineze, condusă de Excelența Sa Chen Feng, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România.





Vizita s-a înscris în programul oficial al ambasadorului în județul Satu Mare și a avut ca obiectiv cunoașterea potențialului economic și industrial al regiunii, precum și identificarea unor noi direcții de colaborare.

Primarul Marian Torok a reprezentat comunitatea locală

Comunitatea din Medieșu Aurit a fost reprezentată de primarul Marian Torok, care, alături de conducerea fabricii, a prezentat facilitățile moderne ale companiei și proiectele de dezvoltare aflate în derulare.





Oaspeții au avut ocazia să descopere capacitățile de producție ale Alu Menziken și rolul important pe care compania îl are în economia județului Satu Mare.

Oficialități județene și reprezentanți ai mediului de afaceri, prezenți la întâlnire

La vizită au participat și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, precum și Wang Zheyi, Li Zhong și Florin Bancoș, președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Chineze Maramureș.





Discuțiile s-au concentrat asupra oportunităților de dezvoltare economică, a cooperării dintre administrația publică și mediul privat și a posibilităților de atragere a unor noi investiții.

Perspective pentru noi colaborări internaționale

Reprezentanții Alu Menziken au apreciat vizita drept una deosebit de importantă, subliniind că dialogul purtat cu delegația chineză a evidențiat deschiderea tuturor părților pentru dezvoltarea unor parteneriate durabile.

Întâlnirea a confirmat potențialul industrial al zonei Medieșu Aurit și al județului Satu Mare, conturând premisele unor colaborări economice pe termen lung între companie, autoritățile locale și parteneri din Republica Populară Chineză.



