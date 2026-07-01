Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, atrage atenția asupra efectelor pe care instabilitatea politică le are asupra populației și cere depășirea rapidă a blocajului politic.

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a transmis un mesaj referitor la actuala situație politică, subliniind că prelungirea crizei afectează în primul rând cetățenii.

Parlamentarul consideră că este nevoie de găsirea rapidă a unor soluții pentru depășirea impasului politic, astfel încât instituțiile statului să își poată desfășura activitatea în condiții normale.

„Cetățenii sunt cei care suportă consecințele”

„Să sperăm că criza politică se va termina cât mai repede, deoarece prețul este plătit de cetățeni”, a declarat senatorul Turos Lorand.

Mesajul acestuia evidențiază impactul pe care instabilitatea politică îl poate avea asupra economiei, investițiilor și funcționării administrației publice, domenii în care întârzierile și blocajele se răsfrâng direct asupra populației.

Apel la responsabilitate

Prin această declarație, senatorul sătmărean face un apel la responsabilitate și dialog între actorii politici, exprimând speranța că actuala perioadă de incertitudine va fi depășită cât mai curând, în interesul cetățenilor și al stabilității țării.