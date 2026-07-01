Ședință festivă la Penitenciarul Satu Mare, unde 62 de polițiști de penitenciare au fost avansați în grad, iar cinci angajați și-au încheiat activitatea după ani de serviciu în sistemul administrației penitenciare.

Penitenciarul Satu Mare a găzduit marți, 30 iunie 2026, o ședință festivă dedicată recunoașterii meritelor personalului, prilej cu care au fost evidențiați polițiști de penitenciare avansați în grad și au fost omagiați colegii care au ieșit la pensie.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru festiv, marcând atât evoluția profesională a unor angajați, cât și încheierea carierei pentru alții, după ani de activitate în slujba sistemului penitenciar.

13 polițiști au avansat la termen

În cadrul ceremoniei au fost felicitați 13 polițiști de penitenciare care, în perioada ianuarie–iulie 2026, au fost avansați în gradul profesional următor la împlinirea stagiului minim în gradul deținut.

Dintre aceștia:

8 sunt agenți de poliție penitenciară ;

; 5 sunt ofițeri.

Avansările reprezintă o recunoaștere a activității desfășurate și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Alți 49 de polițiști au fost avansați înainte de termen

Cu ocazia Zilei Personalului din Sistemul Administrației Penitenciare, sărbătorită anual la 29 iunie, alți 49 de polițiști de penitenciare au fost recompensați prin avansarea înainte de împlinirea stagiului minim în grad.

Este vorba despre:

39 de agenți ;

; 10 ofițeri.

Aceste avansări reprezintă o apreciere a rezultatelor profesionale și a implicării de care au dat dovadă în activitatea desfășurată.

Respect pentru colegii care au încheiat o carieră în uniformă

Momentul festiv a inclus și marcarea încetării raporturilor de serviciu prin pensionare pentru cinci polițiști de penitenciare, cărora conducerea instituției le-a mulțumit pentru întreaga activitate, profesionalismul și devotamentul demonstrate de-a lungul carierei.

Colegii au fost felicitați pentru contribuția adusă instituției și pentru anii dedicați sistemului administrației penitenciare.

Mesajul conducerii

Conducerea Penitenciarului Satu Mare a transmis felicitări tuturor celor recompensați, subliniind importanța profesionalismului și a implicării de care personalul dă dovadă zi de zi.

„Felicitări tuturor pentru profesionalismul și implicarea de care dau dovadă zi de zi!”, este mesajul transmis de conducerea Penitenciarului Satu Mare.