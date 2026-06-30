Sunt momente în care cuvintele par prea puține pentru a alina durerea provocată de pierderea unei persoane dragi. În astfel de clipe, rămân solidaritatea, compasiunea și sprijinul celor din jur.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare și-a exprimat profundul regret și este alături de domnul Dicu Levente Zsolt, președintele Curții de Arbitraj de pe lângă instituție, în urma pierderii suferite în familie.

Prin mesajul transmis public, reprezentanții Camerei de Comerț își manifestă compasiunea față de familia îndoliată și transmit sincere condoleanțe, într-un moment de grea încercare.

„Transmităm un gând de mângâiere și adâncă compasiune în aceste momente grele, domnului Dicu Levente Zsolt, la pierderea suferită.”

Durerea despărțirii de o ființă dragă lasă un gol imposibil de umplut, iar în astfel de momente fiecare gest de solidaritate și fiecare mesaj de susținere reprezintă o rază de alinare pentru cei rămași în urmă.

Redacția transmite sincere condoleanțe domnului Dicu Levente Zsolt, familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit pe cel plecat dintre noi.

Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică, iar celor rămași puterea de a trece peste această grea încercare.