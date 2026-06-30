Comuna Moftin a obținut o finanțare importantă prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027. Proiectul urmărește modernizarea școlilor, pregătirea profesorilor și îmbunătățirea accesului la o educație incluzivă și de calitate pentru cel puțin 235 de elevi.

Comuna Moftin face un pas important în dezvoltarea sistemului educațional, după ce a obținut finanțare europeană pentru implementarea proiectului „INCLUSIVE ED4ALL: Quality Education Partnership for Rural Schools Across Borders” (Parteneriat pentru o educație de calitate în școlile rurale din zona de graniță româno-ucraineană).

Proiectul este realizat în parteneriat cu Orașul Vishkovo (Vișkovo), Ucraina, și își propune să reducă diferențele privind accesul și calitatea educației în comunitățile din zona de frontieră.

Investiții în școli și profesori

Prin acest proiect, autoritățile locale urmăresc crearea unui mediu educațional modern și incluziv, adaptat nevoilor elevilor și profesorilor.

Printre principalele obiective se numără:

renovarea și dotarea a două unități de învățământ din comunitățile partenere;

organizarea unui program de formare pentru 40 de cadre didactice ;

; elaborarea unui set de instrumente metodologice moderne;

organizarea a două ateliere internaționale și a unor schimburi de experiență între specialiștii din România și Ucraina;

dezvoltarea unei comunități transfrontaliere dedicate profesioniștilor din domeniul educației.

Cel puțin 235 de elevi vor beneficia direct de proiect

Implementat pe o perioadă de 24 de luni, proiectul urmărește să îmbunătățească accesul la educație primară și gimnazială de calitate pentru cel puțin 235 de elevi din cele două comunități.

Inițiativa vine ca răspuns la problemele accentuate în ultimii ani de pandemia de COVID-19 și de războiul din Ucraina, factori care au contribuit la creșterea abandonului școlar și la adâncirea diferențelor dintre comunitățile din zona transfrontalieră.

Finanțare europeană de peste 1,2 milioane de euro

Proiectul are o valoare totală de 1.230.339,97 euro, din care 1.107.305,96 euro reprezintă finanțare acordată de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Din bugetul total:

532.746,12 euro revin Comunei Moftin;

revin Comunei Moftin; 697.593,85 euro sunt alocați partenerului din Ucraina, Orașul Vishkovo.

Cererea de finanțare a fost depusă în decembrie 2023, iar implementarea proiectului se desfășoară în perioada 24 mai 2025 – 23 mai 2027.

Un model de cooperare transfrontalieră

Autoritățile din Moftin consideră că proiectul reprezintă un pas important în dezvoltarea unui sistem educațional modern, incluziv și adaptat provocărilor actuale, consolidând în același timp cooperarea dintre comunitățile din România și Ucraina.

Prin investițiile în infrastructura școlară, formarea cadrelor didactice și schimbul de bune practici, proiectul își propune să stabilească noi standarde de calitate pentru educația din mediul rural și să ofere copiilor șanse egale la un învățământ performant.