FC Speranța United, punctaj maxim după patru etape





Prima ediție a Campionatului Creștin de Fotbal din Satu Mare a ajuns la jumătatea primei părți a sezonului, iar după primele patru etape două formații își păstrează parcursul fără greșeală.

Competiția, desfășurată la baza sportivă a Academiei de Fotbal Partium, aduce în fața iubitorilor de fotbal o întrecere aparte, în care echipele reunesc jucători animați de aceeași pasiune pentru sport și valori creștine.

După patru runde disputate, FC Speranța United este lider incontestabil. Formația are un parcurs impresionant, cu patru victorii din patru meciuri și un golaveraj spectaculos: 52 de goluri marcate și doar 10 primite. Ultimul succes a fost unul categoric, 16-1 împotriva celor de la FC HitSzatmár.

Pe poziția secundă se află FC Diferit, altă echipă cu bilanț perfect. Cu trei victorii din trei partide, formația a acumulat 9 puncte și are un golaveraj de 28-13.

Podiumul este completat de Prietenii din Ardud, o echipă care a strâns tot 9 puncte după patru jocuri, cu trei victorii și o singură înfrângere.

Campionatul are programate zece etape, iar următoarea rundă, etapa a cincea, se va disputa luni, 29 iunie. Prima partidă este programată de la ora 20:00.

Rezultatele etapelor 3 și 4:

Etapa a 3-a

FC Speranța United – FC Bârsău 10-1

FC HitSm – FC Believers 0-16

FC Giorocuta – Brotherhood 3-5

Prietenii Ardud – FC Dunamis Satu Mare 5-3

FC Diferit – FC Înfrățirea 11-3

Etapa a 4-a

FC Dunamis Satu Mare – FC Diferit 5-11

Brotherhood – Prietenii Ardud 1-3

FC Believers – FC Giorocuta 1-3

FC Bârsău– FC HitSm 4-4

FC HitSzatmár – FC Speranța United 1-16

Clasament după 4 etape:

1.FC Speranța United – 12 puncte

2.FC Diferit – 9 puncte

3.Prietenii Ardud – 9 puncte

4.FC Believers – 6 puncte

5.FC Giorocuta– 6 puncte

6.Brotherhood – 6 puncte

7.FC Bârsău – 4 puncte

8.FC HitSm – 4 puncte

9.FC Înfrățirea – 3 puncte

10.FC Dunamis Satu Mare – 0 puncte

11. FC HitSzatmár – 0 puncte

Campionatul creștin de fotbal se anunță unul interesant, iar lupta pentru primele locuri este deja deschisă. Rămâne de văzut dacă FC Speranța United și Diferit vor reuși să-și păstreze parcursul perfect și în etapele următoare.







