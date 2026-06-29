





Pentru Gorguet Maidelines urmează o perioadă importantă în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, iar fiecare rezultat internațional poate conta decisiv.





Sportiva de origine cubaneză, dar cu cetățenie română, Gorguet Maidelines, legitimată la CSM Olimpia Satu Mare, a revenit pe tatami în weekend, într-o nouă etapă a circuitului internațional de judo, unde a avut ocazia să adune puncte importante pentru clasamentul de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.După participarea la Grand Slam-ul din Mongolia, competiție în care nu a reușit să treacă de primul tur, judoka sătmăreană a avut o evoluție mult mai bună la Grand Prix-ul desfășurat în orașul chinez Qingdao. La categoria -78 de kilograme, Gorguet Maidelines a încheiat concursul pe locul 7, rezultat care îi aduce puncte valoroase în clasamentul olimpic.Sportiva de la CSM Olimpia a intrat direct în turul doi, beneficiind de statutul de cap de serie, iar apoi a avut o evoluție sigură. În primul meci a trecut de croata Petrunjela Pavic, iar în continuare a reușit să o învingă și pe Jekaterina Tokareva din Kazahstan, calificându-se între cele mai bune 16 sportive ale categoriei.În optimile de finală, adversara sa a fost turcoaica Tuana Gülenay. Un singur moment de neatenție a făcut diferența, iar de această dată victoria i-a revenit sportivei din Turcia. Rezultatul este cu atât mai frustrant cu cât, în cantonamentele internaționale anterioare, Gorguet demonstrase că poate lupta de la egal la egal cu această adversară și chiar să o învingă.În recalificări, sătmăreanca a întâlnit-o pe slovena Metka Lobnik, ocupanta locului 5 în clasamentul mondial. Duelul a fost echilibrat și disputat la intensitate ridicată, însă la final victoria i-a revenit sportivei slovene, decisă după avertismente. Astfel, Gorguet Maidelines a terminat competiția pe locul 7.Antrenorul Pelcz Attila s-a declarat mulțumit de progresul elevei sale și consideră că sportiva este pe drumul corect.„Dacă privim munca depusă în ultimul an și trei luni, de când Maidelines concurează la categoria de 78 de kilograme, este clar că suntem pe direcția bună. Adaptarea la o nouă categorie necesită timp, răbdare și multe meciuri la nivel înalt”, a transmis tehnicianul.Acesta a mai precizat că fiecare competiție reprezintă o experiență importantă pentru sportivă.„Cu fiecare concurs acumulăm experiență, încredere și lecții care își vor arăta valoarea în viitor. Calificarea olimpică este un proces lung și dificil, dar fiecare punct câștigat, fiecare victorie și chiar fiecare înfrângere reprezintă un pas înainte. Continuăm să muncim și credem în obiectivul nostru”, a mai declarat Pelcz Attila.