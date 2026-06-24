Trei competiții majore organizate la Satu Mare





























































Prin aceste competiții, ACR Satu Mare și Clubul Sportiv Auto-Karting Rider’s Satu Mare continuă tradiția automobilismului sportiv în județ și demonstrează că Satu Mare poate găzdui evenimente de nivel național și internațional.













Un weekend spectaculos pentru iubitorii sporturilor cu motor s-a încheiat la Satu Mare, unde trei competiții importante de automobilism au adunat piloți, echipaje și public într-un eveniment de amploare.În perioada 19–21 iunie 2026 s-au desfășurat CEC ORI CUP 2026 (etapele 3 și 4), Cupa Someș-Oaș – ediția a 41-a și etapa a 3-a a Campionatului de Rally Sprint 2026, competiții organizate sub egida Automobil Clubului Român (ACR), în calitatea sa de Autoritate Sportivă Națională FIA pentru automobilismul sportiv și kartingul din România.Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Auto-Karting Rider’s Satu Mare, cu sprijinul ACR Satu Mare și al partenerilor locali, reușind să ofere un spectacol automobilistic de nivel ridicat.Evenimentul s-a remarcat printr-o organizare de nivel ridicat. Weekendul competițional a fost o adevărată provocare pentru participanți, mai ales din cauza temperaturilor extreme, care au ajuns pe alocuri până la 36 de grade Celsius. Cu toate acestea, toate probele s-au desfășurat în condiții de maximă siguranță, fără incidente majore.Competiția nu a însemnat doar viteză. Probele de îndemânare și orientare i-au obligat pe concurenți să demonstreze precizie, concentrare și capacitate de decizie rapidă. Evenimentul a arătat încă o dată că performanța în automobilism nu depinde doar de puterea mașinii, ci și de disciplină, experiență și strategie.„Suntem deosebit de mândri că Satu Mare a fost din nou gazda unui eveniment automobilistic de nivel internațional. În ciuda căldurii extreme, toate cursele s-au desfășurat în siguranță, ceea ce demonstrează atât seriozitatea concurenților, cât și profesionalismul echipei de organizare și al arbitrilor. Unul dintre obiectivele principale a fost promovarea tehnicilor corecte de conducere și a responsabilității în trafic”, a declarat directorul de concurs Seletye Dávid.Motorsport cu strategie și precizieCompetițiile desfășurate la Satu Mare au demonstrat că automobilismul sportiv nu înseamnă doar viteză, ci și inteligență, precizie și control.Probele de orientare auto și îndemânare au pus la încercare experiența piloților, iar concurenții au demonstrat că performanța se obține prin combinația dintre reflexe, strategie și responsabilitate.CEC ORI CUP 2026 – competiție internațională la Satu MareAjunsă la ediția cu numărul 28, competiția internațională CEC ORI CUP face parte din Campionatul Est-European de orientare și îndemânare auto și a reunit echipaje din Slovacia, Cehia și Polonia.La proba de îndemânare „Speed Trial”, podiumul a fost ocupat de:Locul I – Milan Búci (Slovacia)Locul II – Roman Magdolen (Slovacia)Locul III – Martin Bodický (Slovacia)În clasamentul general orientare și îndemânare:Locul I – Milan Búci / Vladimír Bodický (Slovacia)Locul II – Maciek Krzewski / Mateusz Krzewski (Polonia)Locul III – Peter Rusiňák / Peter Rusiňák Jr. (Slovacia)Cupa Someș-Oaș, tradiție de 41 de aniUna dintre cele mai longevive competiții automobilistice din nord-vestul țării, Cupa Someș-Oaș, a oferit concurenților locali șansa de a concura pe trasee similare celor internaționale.Clasament:Locul I – George Tarcău (Satu Mare)Locul II – Krisztofer Tóth (Satu Mare)Locul III – Oszkár Treger (Baia Mare)Rally Sprint 2026 – viitorul motorsportuluiEtapa de Rally Sprint disputată la Satu Mare a adus în prim-plan și noile generații de piloți.La categoria Juniori:Locul I – Matei Constantin Cara (Iași) – Citroen C2 VTSLocul II – George Tarcău (Satu Mare/Păulești) – Suzuki SwiftLocul III – Radu Bob (Gherla) – Citroen C2La categoria Debutanți:Locul I – Roland Jenei (Gherla) – Citroen C2Locul II – Adrian Bogdan Botiș (Sighetu Marmației) – BMW 320Locul III – Ioan Dănuț Rad (Cornești) – BMW 320Și cei mai mici concurenți au fost aplaudați la categoria PUFO, acolo unde copiii cu vârste între 2 și 9 ani au făcut primii pași spre lumea motorsportului.Organizatorii au transmis mulțumiri sportivilor, publicului sătmărean prezent în număr mare, partenerilor și autorităților locale care au contribuit la desfășurarea evenimentului.Proiectul a fost realizat și cu sprijinul financiar al Consiliului Local Satu Mare.