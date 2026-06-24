CS Satu Mare începe în forță competiția de la București

Scrimă





L spadasinii sătmăreni, pe podium la Campionatul Național de Copii!

Debut excelent pentru tinerii spadasini de la CS Satu Mare la Campionatul Național de Copii, competiție desfășurată la București. Sportivii sătmăreni au avut evoluții foarte bune încă din prima zi, reușind să urce pe toate treptele podiumului și să confirme tradiția scrimei sătmărene.

La categoria U13 feminin, sportivele pregătite de Csiszár Ferenc, Lehel Nagy, Adrian Szilagyi și Adrian Pop au dominat concursul. Performera delegației sătmărene a fost Octavia Pop, care a cucerit titlul de campioană națională.

După aurul obținut anul trecut la categoria mai mică de vârstă, Octavia și-a confirmat progresul și la U13, având un parcurs perfect, fără înfrângere. În finală, sportiva de la CS Satu Mare s-a impus cu scorul de 10–7 în fața Teodorei Dulută (ACS Stesial).

Pe traseul spre finală, o altă reprezentantă a clubului sătmărean, Iustina Ardelean, a avut o evoluție foarte bună. Aceasta a fost oprită în semifinale de Teodora Dulută, scor 10–6, și a încheiat competiția cu medalia de bronz.

În concursul feminin U13, unde au fost prezente 55 de sportive, CS Satu Mare a mai avut două clasări în Top 8: Nectaria Zoicaș a terminat pe locul 5, iar Emilia Bélteki pe locul 6.

Rezultatele foarte bune au continuat și la masculin U13, unde Haller Márk a ajuns din nou în finala Campionatului Național. Deținător al titlului național, spadasinul sătmărean a avut un parcurs solid și a luptat pentru aur până la ultima tușă. Finala a fost una extrem de echilibrată, însă Filip Savin (CSS Contraatac) s-a impus la limită, cu 7–6. Haller Márk a cucerit astfel medalia de argint.

În aceeași probă, CS Satu Mare a mai fost reprezentat de Ștefan Boghișan (locul 25), Mihai Iftimovici (locul 26), Doloczki Dániel (locul 35), Bodnár Nimród (locul 37) și Araiel Vicol (locul 40), într-o competiție cu 49 de participanți.

Rezultatele bune au continuat și la categoria U11. La masculin, Mihai Cristian Big a impresionat încă din faza grupelor, pe care a terminat-o fără înfrângere, intrând pe tabloul principal din postura de favorit numărul unu.

Sportivul sătmărean a ajuns până în semifinale, unde a cedat cu 8–5 în fața lui Mihai Sarica (ACS Prima Spadă). Campion național anul trecut la categoria de 9 ani, Big a obținut acum medalia de bronz la U11.

În aceeași probă, Nagy Hunor s-a clasat pe locul 11, iar Smutku Dávid Krisztián pe poziția a 13-a.

La fete U11, într-o întrecere cu 41 de sportive, reprezentantele LPS și CS Satu Mare au avut și ele evoluții bune: Melisa Bute a încheiat pe locul 13, iar Kovács Abigél pe locul 16.

Rezultatele de la București confirmă încă o dată valoarea școlii sătmărene de spadă și munca depusă de sportivi și antrenori. Viitorul scrimei din Satu Mare pare pe mâini bune, iar noile generații continuă tradiția unui oraș cu nume important în acest sport.









































