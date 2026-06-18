Un nou caz de inconștiență la volan a fost înregistrat pe drumurile din județul Satu Mare. O femeie în vârstă de 28 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a provocat un accident rutier în localitatea Boinești, fiind depistată cu o alcoolemie care depășește cu mult limita legală.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 17 iunie, în jurul orei 16:00, pe drumul județean 109L. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier.

A pierdut controlul și a ajuns într-un copac

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că o femeie din localitatea Trip, aflată la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea drumului.

Din fericire, evenimentul nu s-a transformat într-o tragedie, însă urmările puteau fi mult mai grave.

Rezultatul etilotestului i-a lăsat fără replică pe polițiști

După producerea accidentului, conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care reflectă un grad avansat de intoxicație alcoolică.

În urma rezultatului, femeia a fost transportată la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

Dosar penal după accident

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Cazul reprezintă încă un semnal de alarmă privind pericolul uriaș pe care îl reprezintă consumul de alcool înainte de urcarea la volan. De această dată, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă consecințele puteau fi dramatice atât pentru șoferiță, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.