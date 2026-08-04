Un nou accident pe o trecere de pietoni s-a produs în județul Satu Mare. De această dată, victima este un localnic în vârstă de 85 de ani, lovit de un autoturism condus de o femeie de 38 de ani din Negrești-Oaș.

Accidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 3 august, în jurul orei 16:20, pe strada Victoriei din orașul Negrești-Oaș. Polițiștii rutieri au fost alertați printr-un apel la 112 și s-au deplasat de urgență la fața locului.

Potrivit primelor cercetări, o femeie de 38 de ani, din Negrești-Oaș, aflată la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 85 de ani, din aceeași localitate, în timp ce acesta traversa regulamentar strada pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

În urma impactului, octogenarul a suferit răni și a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Reamintim că persoanele implicate în cauză beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite în urma anchetei desfășurate de polițiști.