Sătmărenii înscriși la audiențele organizate marți la Primăria Municipiului Satu Mare au avut ocazia să își prezinte problemele direct viceprimarului Cristina Tămășan-Ilieș. Fiecare solicitare a fost analizată, iar cetățenii au primit consiliere și îndrumare pentru rezolvarea situațiilor care țin de competența administrației publice locale

Dialogul direct cu cetățenii rămâne una dintre prioritățile administrației municipiului Satu Mare. În cadrul audiențelor organizate marți, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a discutat cu sătmărenii înscriși, analizând punctual problemele și solicitările prezentate de aceștia.





Scopul întâlnirilor a fost identificarea celor mai potrivite soluții pentru fiecare caz și oferirea sprijinului necesar în limitele competențelor administrației locale.

Problemele cetățenilor, analizate individual

Potrivit reprezentanților Primăriei Satu Mare, fiecare persoană prezentă la audiențe a beneficiat de consiliere și îndrumare pentru rezolvarea situațiilor semnalate.

Administrația locală subliniază că astfel de întâlniri reprezintă un instrument important prin care cetățenii pot comunica direct cu autoritățile și pot primi răspunsuri concrete la problemele pe care le întâmpină.

Cristina Tămășan-Ilieș: „Dialogul direct este cea mai bună cale de a înțelege nevoile comunității”

La finalul audiențelor, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a transmis că fiecare întâlnire cu cetățenii reprezintă o responsabilitate și o oportunitate de a identifica soluții eficiente.

„Fiecare audiență înseamnă oameni, situații reale și responsabilitatea de a găsi soluții. Marți am discutat cu sătmărenii înscriși în audiențe, am analizat fiecare solicitare și am oferit îndrumare pentru rezolvarea problemelor care țin de competența administrației publice. Cred că dialogul direct este cea mai bună cale de a înțelege nevoile comunității și de a răspunde concret fiecărei sesizări.”





Viceprimarul a subliniat că își dorește ca fiecare locuitor al municipiului să știe că are în administrația locală „un partener deschis la dialog și implicat în găsirea celor mai bune soluții”.

CITY Portal, soluția digitală pentru sesizări și solicitări

Reprezentanții Primăriei reamintesc cetățenilor că numeroase servicii pot fi accesate și online, prin intermediul platformei Satu Mare CITY Portal.

Prin intermediul acesteia, sătmărenii pot transmite sesizări, depune solicitări și urmări în timp real stadiul soluționării acestora, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul instituției.

Administrația locală încurajează utilizarea platformei digitale, considerând că aceasta contribuie la o comunicare mai rapidă și mai eficientă între cetățeni și instituție.

O administrație mai aproape de oameni

Prin organizarea periodică a audiențelor și dezvoltarea serviciilor digitale, Primăria Municipiului Satu Mare își propune să consolideze relația cu cetățenii și să răspundă cât mai eficient nevoilor comunității.

Mesajul transmis de viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș sintetizează obiectivul administrației locale: „Împreună construim o administrație mai eficientă, mai accesibilă și mai aproape de oameni.”



