Lotul SPSU DRÄXLMAIER Satu Mare reprezintă județul la etapa națională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

Locale 04.08.2026 11:03
Lotul SPSU DRÄXLMAIER Satu Mare reprezintă județul la etapa națională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență
În perioada 3–5 august 2026, se desfășoară Etapa Națională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, competiție care reunește peste 200 de pompieri din 9 județe ale țării. Județul Satu Mare este reprezentat cu mândrie de lotul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență DRÄXLMAIER, echipă care a obținut calificarea în urma rezultatelor deosebite înregistrate la etapa județeană.

Pe parcursul competiției, participanții își vor demonstra nivelul de pregătire, îndemânarea, rezistența și spiritul de echipă în cadrul probelor specifice, menite să evidențieze profesionalismul și capacitatea de intervenție în gestionarea situațiilor de urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare transmite mult succes lotului SPSU DRÄXLMAIER și le urează concurenților rezultate pe măsura pregătirii și dedicării de care dau dovadă în activitatea desfășurată zi de zi.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand