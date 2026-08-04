În perioada 3–5 august 2026, se desfășoară Etapa Națională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, competiție care reunește peste 200 de pompieri din 9 județe ale țării. Județul Satu Mare este reprezentat cu mândrie de lotul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență DRÄXLMAIER, echipă care a obținut calificarea în urma rezultatelor deosebite înregistrate la etapa județeană.





Pe parcursul competiției, participanții își vor demonstra nivelul de pregătire, îndemânarea, rezistența și spiritul de echipă în cadrul probelor specifice, menite să evidențieze profesionalismul și capacitatea de intervenție în gestionarea situațiilor de urgență.





Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare transmite mult succes lotului SPSU DRÄXLMAIER și le urează concurenților rezultate pe măsura pregătirii și dedicării de care dau dovadă în activitatea desfășurată zi de zi.