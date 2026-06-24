Povestea Cupei Mondiale din 2026 are deja primul său capitol definitoriu. Luni seară, la Dallas, Lionel Messi a marcat de două ori împotriva Austriei, doborând recordul absolut de goluri marcate la Cupa Mondială deținut de Miroslav Klose, iar Argentina și-a asigurat locul în șaisprezecimile de finală cu o victorie, scor 2-0, în Grupa J. Messi, care a depășit recordul la 38 de ani, cu doar câteva zile înainte de a împlini 39 de ani, a ajuns la un total de 18 goluri marcate de-a lungul a șase ediții ale Cupei Mondiale, cu două reușite peste atacantul german care deținea recordul din 2014.

Căpitanul Argentinei a marcat toate cele cinci goluri ale echipei sale la acest turneu de până acum, dubla împotriva Austriei adăugându-se hat-trick-ului din victoria inaugurală, scor 3-0, împotriva Algeriei. În condițiile în care campania de apărare a titlului decurge conform planului, iar Argentina se numără clar printre favoritele la trofeu, oricine dorește să susțină naționala Albiceleste în faza eliminatorie poate utiliza un cod bonus superbet fara depunere, disponibil pentru noii utilizatori care se înregistrează pe durata turneului.

Noaptea în care recordul a fost, în cele din urmă, doborât

Meciul în sine nu a fost o misiune la fel de facilă pe cât ar putea sugera scorul. Austria s-a prezentat la Dallas cu o linie de mijloc axată pe un presing avansat, care a creat Argentinei mai multe dificultăți decât o făcuse Algeria în meciul de deschidere, iar prima jumătate de oră a produs puține ocazii clare. Messi a ratat un penalty în minutul opt, o execuție cu o cursă fragmentată care s-a încheiat cu mingea trimisă pe lângă bara dreaptă, înainte ca deschiderea scorului să survină, în cele din urmă, în minutul 38. Thiago Almada a trimis o centrare tăiată, Enzo Fernández a lăsat mingea să îi treacă printre picioare, iar Messi a finalizat cu un șut pe jos, la colțul scurt. Această reușită a reprezentat al 17-lea său gol în istoria Cupei Mondiale, cel care l-a plasat, definitiv, peste recordul de 16 goluri al lui Klose. În minutele de prelungire, el a adăugat un al doilea gol, urcând totalul său la 18 reușite și distanțându-se la două lungimi de borna anterioară.

Șase Cupe Mondiale și o carieră inegalabilă

Povestea lui Messi la Cupa Mondială se întinde acum de-a lungul a șase turnee, acoperind douăzeci de ani și patru continente. Primul său gol la această competiție a fost marcat împotriva Serbiei și Muntenegrului, la ediția din Germania 2006, când avea doar 18 ani. Reușitele s-au lăsat așteptate în Africa de Sud 2010, însă alte patru goluri au urmat în Brazilia 2014, alături de Balonul de Aur al turneului, încă unul în Rusia 2018, iar apogeul a fost atins în Qatar 2022, cu șapte goluri și trofeul pe care îl urmărea de la bun început. Cele cinci goluri marcate deja în Statele Unite în această vară, adăugate la cele anterioare, l-au propulsat nu doar peste Klose, ci și peste brazilianul Ronaldo (15), Gerd Müller (14) și Just Fontaine (13) în ierarhia istorică a golgheterilor.

Un ultim meci în grupă și un parcurs eliminatoriu de navigat

Argentina își va încheia parcursul din faza grupelor cu un meci împotriva Iordaniei, duminică, 28 iunie, având deja asigurat primul loc în Grupa J. Faza șaisprezecimilor care urmează va reprezenta prima partidă eliminatorie pentru Messi în campania de apărare a titlului, iar adversarul va fi confirmat odată cu încheierea celorlalte grupe. Judecând după forma arătată în primele două partide, demersul Argentinei de a-și păstra trofeul pare cel puțin la fel de solid pe cât se preconiza la începutul turneului. Miroslav Klose, urmărind competiția din Germania, a declarat în luna ianuarie că se așteaptă ca recordul său să fie doborât la această Cupă Mondială. S-a dovedit că a avut dreptate.

foto: https://cdn.britannica.com/35/238335-050-2CB2EB8A/Lionel-Messi-Argentina-Netherlands-World-Cup-Qatar-2022.jpg



