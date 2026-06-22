Pentru părinții care caută o alternativă sănătoasă și educativă pentru timpul liber al copiilor, Match Point Summer Camp 2026 poate fi alegerea ideală: o vară cu sport, energie și amintiri de neuitat.





Vara aceasta, copiii din Satu Mare au parte de o oportunitate perfectă pentru o vacanță activă și plină de energie. Match Point Summer Camp 2026 îi așteaptă pe cei mici cu un program complex, dedicat copiilor cu vârste între 6 și 14 ani, unde sportul, distracția și dezvoltarea personală se îmbină într-un mod armonios.Organizat la Baza de Tenis Match Point din Satu Mare, cantonamentul de vară propune zile pline de mișcare, jocuri și activități recreative, sub îndrumarea instructorilor specializați. Copiii vor avea ocazia să descopere sau să își perfecționeze abilitățile sportive prin activități precum tenis, padel, fotbal, badminton, dar și alte jocuri sportive adaptate vârstei lor.Programul este gândit astfel încât părinții să aibă siguranța că cei mici petrec timpul într-un mediu organizat și prietenos. De luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00, participanții beneficiază de supraveghere permanentă, materiale sportive incluse și un cadru ideal pentru a lega noi prietenii.Pe lângă activitățile sportive, Match Point Summer Camp pune accent și pe bucuria copilăriei: jocuri educative, momente de socializare și experiențe care pot rămâne amintiri frumoase mult timp după terminarea vacanței.Pachetul oferit include: activități sportive zilnice; jocuri recreative și educative; materiale sportive; supraveghere permanentă; 3 mese pe zi (o masă principală și două gustări).Perioada desfășurării este 29 iunie – 28 august 2026, iar prima parte a programului începe cu seriile:29 iunie – 3 iulie6 – 10 iuliePrețul este de 750 de lei/săptămână/copil, cu toate serviciile incluse.Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac în ordinea rezervărilor.Baza de Tenis Match Point: Str. Victoriei, Satu Mare. Informații la Camelia: 0766 460 746Călin: 0740 149 172.





