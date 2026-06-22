Primarul municipiului Satu Mare, după ședința Consiliului Local: de la grădinile de pe malul Someșului și jocurile de noroc, până la investiții, CSM Olimpia și viitorul orașului





Ședința Consiliului Local Satu Mare desfășurată la început de săptămână a avut pe ordinea de zi mai multe subiecte care au generat discuții și în spațiul public. La finalul întâlnirii, primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskényi, a vorbit despre principalele teme dezbătute: situația grădinilor urbane de pe malul Someșului, autorizarea sălilor de jocuri de noroc, situația CSM Olimpia, investițiile din municipiu și planurile pentru perioada următoare.

Interviul va fi difuzat miercuri de la ora 20 la NORD VEST TV în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană.

Grădinile de pe malul Someșului rămân în atenție

Unul dintre subiectele care au stârnit reacții a fost cel legat de parcelele de teren de pe malul Someșului, unde mulți sătmăreni cultivă legume sau au mici grădini.

Primarul a precizat că proiectele administrației nu înseamnă dispariția acestei activități.

„Am asigurat acei cetățeni care fac aceste activități de grădinărit pe malul Someșului că avem în vedere și în continuare să menținem această activitate. Ei pot să își continue această activitate. Noi acum am depus proiectul pentru finanțare, dar asta nu înseamnă că acele grădini urbane vor dispărea”, a declarat Gabor Kereskényi.

Numărul sălilor de jocuri de noroc, redus semnificativ

Un alt punct intens discutat a fost cel privind autorizarea locațiilor cu jocuri de noroc.

Primarul a explicat că administrația locală a primit o responsabilitate nouă, odată cu modificările legislative, Consiliul Local având acum un rol în autorizarea acestor locații.

„Până la începutul acestui an au funcționat între 85 și 90 de săli de jocuri. Acum, la ora actuală, sunt autorizate sub 20 care au corespuns condițiilor”, a spus edilul.

Acesta a explicat că regulile impuse vizează distanțele față de unitățile de învățământ, numărul de aparate, dar și alte restricții privind funcționarea acestor activități.

„Dacă reușim să înjumătățim acest fenomen și să scăpăm de anumite obiceiuri mai proaste, atunci deja am făcut un pas important”, a afirmat primarul.

Totodată, acesta a atras atenția că fenomenul se mută tot mai mult în mediul online.

„Observăm o migrație a oamenilor obsedați de jocuri din zona fizică spre mediul online, ceea ce este o problemă. Totul trebuie să fie transparent și să funcționeze conform legislației”, a mai spus Kereskényi.

CSM Olimpia și disputa privind sprijinul financiar

Un alt subiect abordat a fost situația clubului CSM Olimpia Satu Mare și acuzațiile apărute în spațiul public privind relația cu Academia Partium.

Primarul a respins acuzațiile și a susținut că realitatea este invers față de ceea ce s-a afirmat.

„CSM Olimpia Satu Mare nu plătește către Academia Partium. CSM Olimpia Satu Mare încasează de la Academia Partium”, a declarat acesta.

Potrivit primarului, sprijinul acordat clubului de Academia Partium a fost unul important.

„De la înființare, Academia Partium a sprijinit activitatea Clubului Sportiv Olimpia cu aproximativ 300.000 de lei, iar în ultimul an competițional sprijinul s-a ridicat la 600.000 de lei”, a precizat Kereskényi.

Edilul a subliniat importanța activității de copii și juniori.

„La ora actuală sunt peste 300 de copii și juniori legitimați în cadrul CSM Olympia. Acești copii participă în campionate naționale și au rezultate foarte bune”, a spus primarul.

Acesta a transmis că administrația locală va continua să susțină sportul.

„Nu ne lăsăm presați și nu ne lăsăm intimidați. Vom sprijini mișcarea, vom sprijini sportul și copiii noștri, pentru că o generație sănătoasă reprezintă viitorul municipiului Satu Mare”, a declarat Gabor Kereskényi.

Investiții pentru sport și mișcare

Primarul a vorbit și despre proiectele dedicate sportului pentru toți.

Printre acestea se află o pistă de alergare în zona Grădinii Romei, terenuri multifuncționale în școli și o nouă sală de sport în Micro 16.

„Am dotat toate școlile cu terenuri multifuncționale și terenuri cu iarbă sintetică. Acum facem în Micro 16 o nouă sală multifuncțională pentru sport. Noul stadion este în fază de licitație publică”, a afirmat edilul.

Referitor la CSM Olimpia și posibilitatea revenirii în Liga a II-a, acesta a spus:

„Satu Mare are nevoie și merită o echipă în Liga a II-a. Pentru asta lucrăm”.

Investiții importante în a doua parte a anului

Pe partea de dezvoltare urbană, primarul a anunțat mai multe proiecte care urmează să intre în execuție.

Unul dintre acestea este modernizarea Parcului Vasile Lucaciu.

„Este unul dintre cele mai mari parcuri din oraș, de la Finanțe până la City Hotel. Va fi reconfigurat și foarte frumos amenajat”, a spus Kereskényi.

Tot în perioada următoare sunt prevăzute finalizarea Muzeului Industrializării, modernizarea Liceului cu Program Sportiv, sala multifuncțională din Micro 16 și proiecte de regenerare urbană în Micro 15.

„Vom avea ce să lucrăm. În paralel continuăm asfaltările și lucrările de infrastructură rutieră, străzi și trotuare”, a concluzionat primarul.

Și un moment despre Mondial

La finalul discuției, edilul a vorbit și despre Campionatul Mondial de fotbal, recunoscând că programul competiției nu îi permite să urmărească toate meciurile.

„Este un campionat mondial foarte bine organizat”, a spus acesta, apreciind și evoluțiile unor veterani ai fotbalului precum Messi, Ronaldo sau Modric.

Iar la întrebarea clasică despre preferințe, răspunsul a venit rapid:

„Vamos Argentina!”

Florin Cristian Mureșan