



Primarul Kereskényi Gábor a semnat contractele de finanțare pentru lucrări de reparații, construcții și restaurare la șapte biserici din municipiul Satu Mare, fondurile fiind alocate de la bugetul de stat la inițiativa deputatului PSD Mircea Govor





Respectul reciproc, dialogul și buna înțelegere dintre confesiunile religioase rămân repere esențiale ale comunității sătmărene. Acest mesaj a fost reafirmat în contextul semnării contractelor de finanțare pentru mai multe lăcașuri de cult din municipiul Satu Mare, fonduri obținute de la bugetul de stat la inițiativa deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a semnat oficial contractele de finanțare, în prezența reprezentanților administrației locale, confirmând astfel demararea unor investiții importante în infrastructura religioasă a orașului.





Inițiativa lui Mircea Govor, baza finanțărilor pentru lăcașurile de cult

Fondurile alocate de la bugetul de stat, obținute prin demersurile parlamentare ale lui Mircea Govor, vor susține lucrări de reparații, construcții, restaurare și înfrumusețare la șapte lăcașuri de cult din municipiu și din Sătmărel.

Aceste investiții vizează atât întreținerea patrimoniului religios existent, cât și dezvoltarea și modernizarea spațiilor de cult frecventate de comunitățile locale.

Șapte obiective religioase incluse în programul de finanțare

Proiectele finanțate includ lucrări diverse, adaptate nevoilor fiecărei parohii:

reparații curente la Parohia Greco-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel Satu Mare;

lucrări de construcții la Biserica Creștină Penticostală nr. 1 „Hristos a Înviat” Satu Mare;

intervenții la Parohia Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena;

reparații scări la Biserica Nașterea Maicii Domnului;

realizarea picturii la Biserica Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Sătmărel;

reparații la Parohia Ortodoxă Română Sătmărel;

realizarea iconostasului la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril.

Administrația locală: investiții pentru coeziunea comunității

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a subliniat importanța acestor investiții pentru viața comunității, arătând că respectul și dialogul dintre confesiuni contribuie la păstrarea armoniei sociale.





Aceasta a evidențiat că sprijinirea lăcașurilor de cult înseamnă mai mult decât lucrări de infrastructură, fiind vorba despre susținerea unor repere esențiale pentru viața socială, culturală și religioasă a sătmărenilor.

Parteneriat între parlament, administrație și comunități religioase

Semnarea contractelor de finanțare reflectă colaborarea dintre nivelul parlamentar, reprezentat de Mircea Govor, și administrația locală, prin primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.





Prin această colaborare, proiectele ajung în faza de implementare, oferind soluții concrete pentru nevoile comunităților religioase din oraș.

Investiții cu impact social și spiritual

Dincolo de dimensiunea materială, aceste finanțări contribuie la consolidarea patrimoniului spiritual al municipiului și la susținerea vieții comunitare.

Lăcașurile de cult rămân spații de coeziune, întâlnire și sprijin pentru locuitorii orașului, iar investițiile realizate prin acest program întăresc rolul lor în viața de zi cu zi a comunității sătmărene.



