Patrimoniul arheologic și etnografic prinde viață într-o expoziție specială dedicată celor mai puternice simboluri astrale din cultura tradițională, completată de un atelier de împletit coronițe de Sânziene.





Ajunul Sânzienelor aduce la Satu Mare un eveniment cultural cu o puternică încărcătură simbolică. Marți, 23 iunie 2026, de la ora 19:00, la Muzeul Județean Satu Mare va avea loc vernisajul expoziției „Soarele și Luna”, un proiect realizat în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

Evenimentul este organizat într-una dintre cele mai fascinante perioade ale anului, în preajma solstițiului de vară și a sărbătorii de Sânziene, când tradițiile, miturile și simbolurile ancestrale revin în atenția publicului.

O călătorie printre simbolurile care au traversat mileniile

Expoziția propune o incursiune în universul reprezentărilor astrale, evidențiind modul în care Soarele și Luna au fost reflectate în patrimoniul material al comunităților din această parte a Europei.

Vizitatorii vor putea admira fragmente ceramice, piese de podoabă, textile și obiecte de mobilier care păstrează simboluri transmise din generație în generație. Acestea sunt redate prin tehnici diverse – incizare, sculptură, broderie sau cusătură – și poartă semnificații legate de sacralitate, fertilitate, trecerea timpului și ordinea cosmică.

Soarele și Luna, între credință, natură și identitate culturală

În imaginarul tradițional, Soarele și Luna nu au fost doar corpuri cerești, ci repere fundamentale ale existenței umane. Ele au influențat ritmurile vieții, practicile agricole, sărbătorile și credințele populare.

Expoziția urmărește felul în care aceste simboluri au fost integrate în cultura materială de-a lungul secolelor, surprinzând atât continuitățile, cât și transformările lor în diferite epoci istorice.

Coronițele de Sânziene completează experiența

După vernisaj, organizatorii îi invită pe participanți să ia parte la un atelier de împletit coronițe de Sânziene, una dintre cele mai îndrăgite tradiții asociate acestei sărbători.

Activitatea oferă ocazia de a redescoperi obiceiuri vechi și de a păstra vie legătura cu patrimoniul cultural și spiritual al comunităților românești.

O invitație la redescoperirea simbolurilor care ne definesc

Prin tema aleasă și prin exponatele prezentate, „Soarele și Luna” nu este doar o expoziție despre trecut, ci și o invitație la reflecție asupra simbolurilor care au modelat identitatea culturală a generațiilor de dinaintea noastră.

În seara de 23 iunie, Muzeul Județean Satu Mare își deschide porțile pentru o întâlnire specială cu tradiția, mitologia și frumusețea unor simboluri care continuă să lumineze imaginarul colectiv de peste milenii.







