Investiție majoră la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare: spitalizarea de zi a secției Oncologie s-a dublat ca spațiu și a fost adusă la standarde moderne, cu impact direct asupra confortului pacienților





Secția de Oncologie a Spitalul Județean de Urgență Satu Mare intră într-o nouă etapă după finalizarea lucrărilor de extindere și modernizare a spațiului destinat spitalizării de zi, lucrări realizate de compania sătmăreană Bentonita S.A., administrată de președintele Organizației Municipale a PSD Satu Mare, Adrian Micle, prin intermediul Asociația ATI „Da pentru viață” Investiția a dus la dublarea suprafeței și la transformarea completă a condițiilor în care sunt tratați pacienții oncologici, într-un context în care nevoia de servicii medicale eficiente și umane este tot mai mare.

Spațiu dublat, promisiuni mai grele decât betonul

Lucrările finalizate au schimbat radical structura secției de spitalizare de zi. Noul spațiu include zonă de recepție, sală de așteptare, sală de tratament, sală de recoltare, cabinete medicale, saloane și grupuri sanitare, toate reorganizate pentru un flux medical mai eficient.

Extinderea nu este doar o chestiune de metri pătrați, ci de capacitate reală de a gestiona zilnic cei aproximativ 60 de pacienți care beneficiază de tratament în cadrul secției.

Între funcțional și uman: un spațiu gândit pentru pacient

Dincolo de infrastructură, proiectul mizează pe o schimbare de atmosferă. Designul interior modern, mobilierul ergonomic și elementele decorative inspirate din natură urmăresc reducerea stresului asociat tratamentelor oncologice.

Accentul este pus pe confort, demnitate și stare de bine — un detaliu care, în oncologie, devine esențial, nu decorativ.

Standard modern, nu doar o reabilitare

Noul spațiu se aliniază standardelor întâlnite în unitățile medicale moderne din regiune, consolidând astfel eforturile echipei medicale din cadrul secției Oncologie. Modernizarea completează activitatea personalului medical, care rămâne elementul central al actului terapeutic.

Cine a plătit prețul schimbării

Realizarea investiției a fost posibilă datorită sprijinului oferit de compania sătmăreană Bentonita S.A., administrată de președintele Organizației Municipale a PSD Satu Mare, Adrian Micle, prin intermediul Asociația ATI „Da pentru viață”. Conducerea spitalului și personalul secției au transmis mulțumiri publice pentru contribuția care a făcut posibilă această transformare.

Pe durata șantierului, activitatea secției a fost relocată temporar în alte spații din cadrul spitalului, pentru a asigura continuitatea tratamentelor. Această reorganizare a permis ca pacienții să nu fie afectați de întreruperi în procesul terapeutic.

Revenirea pacienților într-un spațiu nou

Începând de marți, 23 iunie 2026, pacienții revin pentru tratament în spațiul complet modernizat al spitalizării de zi. Pentru mulți dintre ei, schimbarea nu este doar una logistică, ci și una de experiență medicală — într-un mediu mai uman, mai aerisit și mai apropiat de standardele actuale de îngrijire.