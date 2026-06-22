IPJ Satu Mare anunță acțiuni intense pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicați pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice, după un număr ridicat de victime înregistrate la începutul lunii iunie.





În perioada 22–28 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare desfășoară acțiuni ample pentru prevenirea accidentelor rutiere, vizând în special pietonii, bicicliștii și conducătorii de trotinete electrice. Inițiativa vine pe fondul unui început de lună marcat de un număr îngrijorător de accidente în județ.

Bilanț alarmant: victime în rândul bicicliștilor și pietonilor

Datele oficiale pentru perioada 01–20 iunie indică o situație îngrijorătoare pe drumurile din județ:

Bicicliștii au fost implicați în 21 de accidente, soldate cu 5 decese și 17 răniți ușor

Pietonii au fost implicați în 10 accidente, cu 2 răniți grav și 8 răniți ușor

Utilizatorii de trotinete electrice au fost implicați în 4 accidente, toate soldate cu răni ușoare

Aceste statistici evidențiază vulnerabilitatea crescută a acestor categorii de participanți la trafic și necesitatea unor măsuri ferme de prevenție.

Reguli ignorate, riscuri asumate

Polițiștii reamintesc principalele obligații și interdicții care vizează circulația bicicletelor și trotinetelor electrice. Printre acestea:

circulația pe un singur rând și obligativitatea pistelor pentru biciclete, unde există

interdicția deplasării pe trotuar, cu excepția pistelor special amenajate

vârsta minimă de 14 ani pentru biciclete și trotinete electrice

interdicția transportului de pasageri pe trotinete

interzicerea conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive

obligativitatea echipării corespunzătoare a vehiculelor

Pentru mopeduri, sunt impuse cerințe suplimentare, inclusiv semnalizare și înregistrare.

Traversarea, un punct critic în siguranța rutieră

Un accent deosebit este pus pe modul de traversare a străzii. Polițiștii atrag atenția că bicicletele și trotinetele trebuie conduse pe lângă utilizator atunci când se traversează pe trecerea de pietoni, nu călare.

În cazul pietonilor, traversarea se face exclusiv pe trecerile marcate, după asigurare, iar utilizarea telefonului sau a căștilor în timpul traversării este descurajată ferm.

Ce trebuie făcut în caz de accident

În situația accidentelor cu victime, este interzisă modificarea poziției vehiculelor sau a urmelor, iar apelarea numărului de urgență 112 este obligatorie imediat.

În accidentele fără victime, participanții sunt obligați să elibereze carosabilul și să se prezinte la poliție în termen de 24 de ore.

Pietonii, între reguli și vizibilitate

Autoritățile reamintesc și recomandări esențiale pentru pietoni:

circulația pe trotuare sau, în lipsă, pe partea stângă a drumului

traversarea doar pe treceri marcate și la semnal verde

evitarea distragerilor

purtarea hainelor reflectorizante în condiții de vizibilitate redusă

Mesajul final: prudența salvează vieți

Acțiunile poliției urmăresc reducerea numărului de accidente și promovarea unui comportament responsabil în trafic. Mesajul autorităților este unul ferm: respectarea regulilor de circulație nu este opțională, ci o condiție esențială pentru siguranța tuturor.