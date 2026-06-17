Comunitatea educațională din Satu Mare este în doliu după vestea trecerii la cele veșnice a profesoarei de fizică Otilia Racolța, cadru didactic care a activat în cadrul Colegiului Național „Doamna Stanca” în perioada 1999–2009.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții instituției de învățământ, care au transmis un mesaj emoționant de rămas-bun pentru cea care a fost, timp de un deceniu, un reper de profesionalism și dedicare pentru elevi și colegi.

Un profesor respectat și un model pentru generații de elevi

De-a lungul activității sale didactice, profesoara Otilia Racolța s-a remarcat prin seriozitate, responsabilitate și pasiunea cu care și-a exercitat profesia. Pentru mulți dintre elevii care i-au trecut prin clasă, a fost mai mult decât un profesor de fizică – a fost un îndrumător și un sprijin în anii de formare.

Colegii își amintesc de ea ca de un om echilibrat, apreciat și implicat în viața școlii, contribuind la prestigiul instituției și la educarea a numeroase generații de tineri.

Mesaj de condoleanțe din partea colegiului

În mesajul transmis public, colectivul Colegiului Național „Doamna Stanca” și-a exprimat profunda tristețe față de această pierdere și a adresat sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o.

„Amintirea sa va rămâne vie în inimile noastre și în istoria colegiului”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Dispariția profesoarei Otilia Racolța lasă în urmă tristețe și recunoștință în rândul celor care au avut privilegiul de a o cunoaște și de a lucra alături de ea.

Dumnezeu să o odihnească în pace!



