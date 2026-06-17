Peste 15 hectare de teren degradat din zona Micro 17 ar putea fi transformate într-un uriaș spațiu de agrement, sport și relaxare pentru toți sătmărenii

O zonă care ani la rând a fost asociată cu terenuri neîngrijite, grădini improvizate și spații nevalorificate ar putea deveni, în viitorul apropiat, una dintre cele mai atractive destinații de recreere din municipiul Satu Mare.

Consiliul Local va dezbate în ședința din 22 iunie proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate de pe malurile Someșului – Mal stâng”, un proiect ambițios care vizează transformarea unei suprafețe de peste 151.000 de metri pătrați într-un amplu complex de agrement destinat comunității sătmărene.

De la terenuri abandonate la o adevărată oază urbană

Zona vizată se află pe malul stâng al Someșului, în cartierul Micro 17, unde până acum sunt acele grădini ocupate abuziv de unii sătmăreni, și cuprinde terenuri aflate în domeniul public al municipiului Satu Mare. Documentația urbanistică propune schimbarea radicală a aspectului și funcționalității acestui spațiu, care în prezent este în mare parte degradat și insuficient valorificat.

Potrivit proiectului, viitorul parc va include spații verzi generoase, alei pietonale și velo, piste de alergare, terenuri multifuncționale pentru sport, zone de fitness în aer liber, locuri de joacă, spații pentru picnic și barbeque, dar și facilități moderne pentru petrecerea timpului liber.

Skatepark, karting electric și pontoane pe Someș

Printre atracțiile care ar putea transforma zona într-un punct de interes pentru toate categoriile de vârstă se numără amenajarea unui skatepark, a unor spații dedicate parkour-ului și chiar a unei zone pentru karting electric. Documentația mai prevede amenajarea unor pontoane flotante, locuri special destinate plimbării câinilor, zone de odihnă și relaxare, precum și spații pentru organizarea de evenimente culturale, sportive și de divertisment.

Toate construcțiile temporare care vor găzdui astfel de evenimente vor trebui să fie complet demontabile, iar terenul va fi readus la starea inițială după utilizare.

Un proiect gândit pentru comunitate

Documentația prevede că întreaga zonă va avea un caracter predominant verde, cu un grad minim de construire. Indicatorii urbanistici stabiliți permit doar construcții de mici dimensiuni, cu regim de înălțime parter și o ocupare foarte redusă a terenului, accentul fiind pus pe natură, recreere și activități sportive.

Accesul în zonă se va realiza de pe coronamentul digului, fiind prevăzute inclusiv rampe pentru persoanele cu dizabilități și căi de acces necesare pentru întreținerea și administrarea parcului.

După doi ani de proceduri, proiectul ajunge în Consiliul Local

Procesul de elaborare și consultare publică a documentației a început încă din anul 2024 și a parcurs toate etapele legale necesare. Proiectul a fost analizat de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a primit aviz favorabil din partea Arhitectului Șef al Municipiului Satu Mare.

În prezent, documentația este completă și urmează să fie supusă votului consilierilor locali, care vor decide dacă unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din ultimii ani va primi undă verde.

Un nou reper pentru Satu Mare

Dacă proiectul va fi aprobat și implementat, malul stâng al Someșului ar putea deveni una dintre cele mai moderne și atractive zone de agrement din municipiu, oferind sătmărenilor un spațiu dedicat sportului, relaxării și petrecerii timpului liber în natură.

Transformarea unei zone abandonate și ocupate ani de zile în mod necorespunzător într-un parc urban modern reprezintă una dintre cele mai importante investiții în calitatea vieții locuitorilor și în valorificarea potențialului natural al Someșului.