Comisarii Gărzii de Mediu și polițiștii de frontieră au verificat 440 de transporturi în cadrul unei ample operațiuni internaționale desfășurate la granița cu Ungaria

Județul Satu Mare a fost, timp de cinci zile, una dintre principalele zone de acțiune ale unei operațiuni europene de combatere a traficului ilegal de deșeuri și substanțe periculoase. În perioada 15-19 iunie 2026, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Satu Mare au participat la Operațiunea WiSE, o acțiune coordonată la nivel internațional care a avut ca scop protejarea mediului și prevenirea introducerii în țară a transporturilor neconforme.

Acțiune internațională la granița României

Operațiunea s-a desfășurat la inițiativa Biroului Național de Investigații al Poliției Maghiare, în cadrul platformei europene EMPACT EnviCrime OA 2.12, și a beneficiat de colaborarea strânsă dintre Garda de Mediu și Poliția de Frontieră Română.

Acțiunea a avut loc într-un context nou, după aderarea completă a României la spațiul Schengen, autoritățile urmărind să prevină introducerea ilegală pe teritoriul țării a deșeurilor, substanțelor periculoase și a transporturilor care ascund deșeuri sub forma unor bunuri second-hand.

Verificări în principalele puncte de frontieră din județ

Controalele au fost concentrate în punctele de trecere a frontierei Petea, Urziceni, Horea, Peleș și Bercu, zone considerate esențiale pentru monitorizarea fluxurilor de mărfuri și transporturi transfrontaliere.

Pe parcursul celor cinci zile de acțiune, echipele mixte au verificat nu mai puțin de 440 de transporturi, într-un efort susținut de identificare a eventualelor încălcări ale legislației de mediu.

Un transport de deșeuri a fost respins

Potrivit bilanțului prezentat de Garda de Mediu Satu Mare, zece transporturi de deșeuri au fost monitorizate și înregistrate oficial în aplicația SIATD, sistemul care asigură trasabilitatea acestor transporturi.

De asemenea, șase transporturi au fost declarate conforme și au îndeplinit toate condițiile legale necesare pentru a intra pe teritoriul României.

Nu toate verificările s-au încheiat însă favorabil pentru transportatori. Un transport de deșeuri a fost respins și nu a primit permisiunea de a intra în țară din cauza neconformităților constatate de autorități.

Totodată, un alt transport a fost sigilat pentru efectuarea unor verificări suplimentare și a unui control detaliat la destinație.

Mesaj ferm împotriva traficului ilegal de deșeuri

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu subliniază că traficul ilegal de deșeuri reprezintă un fenomen transfrontalier care afectează întreaga Europă și necesită o colaborare permanentă între instituțiile responsabile.

Prin utilizarea sistemelor digitale de monitorizare, prin schimbul de informații între state și prin intensificarea controalelor la frontieră, autoritățile urmăresc să împiedice transformarea României într-o destinație pentru transporturile ilegale de deșeuri.

Mediul, protejat prin cooperare și vigilență

Operațiunea WiSE demonstrează importanța cooperării internaționale în combaterea infracțiunilor de mediu și confirmă rolul strategic al județului Satu Mare în supravegherea fluxurilor transfrontaliere.

Autoritățile transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind protejarea mediului și asigurarea respectării legislației privind gestionarea deșeurilor.

„Traficul ilegal de deșeuri nu are granițe, însă prin vigilență, digitalizare și cooperare internațională ne asigurăm că România nu devine o destinație pentru transporturile ilicite”, este mesajul transmis de Garda Națională de Mediu la finalul operațiunii.