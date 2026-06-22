Examenul la Limba și literatura română a debutat luni în 21 de centre de examen din județ. Peste 130 de candidați au absentat

Luni, 22 iunie 2026, a avut loc prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, cea la Limba și literatura română. La nivelul județului Satu Mare, examenul s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente, în cele 21 de centre de examen organizate pentru această sesiune.

Peste 2.500 de elevi înscriși la examen

Potrivit datelor oficiale, în județul Satu Mare au fost înscriși 2.516 elevi pentru susținerea Evaluării Naționale. Dintre aceștia, 1.808 provin de la secțiile cu predare în limba română și limba germană, iar 708 elevi de la secțiile cu predare în limba maghiară.

La prima probă scrisă s-au prezentat 2.383 de candidați, ceea ce reprezintă un procent de participare de 94,71%. În total, au fost înregistrate 133 de absențe.

Prezență mai mare la secțiile cu predare în limba română și germană

Din cei 1.808 elevi înscriși la secțiile cu predare în limba română și germană, au participat la examen 1.732 de candidați. Astfel, procentul de prezență a fost de 95,80%, fiind înregistrate 76 de absențe.

În ceea ce privește secțiile cu predare în limba maghiară, din cei 708 elevi înscriși, s-au prezentat la examen 651 de candidați, iar 57 au absentat. Procentul de participare a fost de 91,95%.

Două ore pentru rezolvarea subiectelor

Probele au început la ora 9:00, moment în care elevii au primit broșurile cu subiectele și hârtia ștampilată destinată ciornelor.

Candidații au avut la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat după cele 15 minute alocate completării casetei de identificare.

Totodată, elevii cu cerințe educaționale speciale, pentru care au fost aprobate solicitări de adaptare a condițiilor de examen, au beneficiat de prelungirea timpului de lucru cu până la două ore, conform procedurilor Ministerului Educației privind egalizarea șanselor.

Urmează proba la Matematică și afișarea rezultatelor

Elevii care susțin Evaluarea Națională vor afla primele rezultate în data de 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 2 și 3 iulie.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 8 iulie 2026.

Subiectele și baremele, publicate în aceeași zi

Ca în fiecare an, subiectele și baremele de corectare sunt publicate pe platforma dedicată a Ministerului Educației, începând cu ora 15:00, în ziua desfășurării fiecărei probe scrise.

Pentru cei peste 2.500 de elevi sătmăreni înscriși la Evaluarea Națională, examenul reprezintă unul dintre cele mai importante momente din parcursul educațional, rezultatele urmând să conteze decisiv în admiterea la liceu.