Apariția unui focar de Pestă Porcină Africană în apropierea graniței dintre Ungaria și România a determinat instituirea unor măsuri stricte de biosecuritate în mai multe localități sătmărene

Autoritățile sanitar-veterinare sunt în stare de alertă după apariția unui nou focar de Pestă Porcină Africană în Ungaria, în imediata apropiere a graniței cu județul Satu Mare. În contextul riscului crescut de răspândire a bolii, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare a dispus măsuri stricte de prevenție și control, în timp ce mai multe focare continuă să evolueze pe teritoriul județului.

Cinci focare active în județul Satu Mare

În prezent, restricțiile sanitar-veterinare sunt menținute din cauza focarelor de Pestă Porcină Africană confirmate în localitățile Călinești-Oaș, Turț, Resighea, Chereușa și Porumbești.

Specialiștii avertizează că boala reprezintă una dintre cele mai grave amenințări pentru efectivele de porcine, având un impact major atât asupra gospodăriilor populației, cât și asupra fermelor comerciale.

Perimetre de siguranță în mai multe localități de la graniță

Ca urmare a evoluției focarului din Ungaria, DSVSA Satu Mare a instituit perimetre de siguranță care includ localitățile Berveni, Lucăceni, Cămin, Urziceni, Urziceni Pădure, Foieni și Viișoara.

Totodată, măsurile se aplică și exploatațiilor comerciale SC Csaba & Csaba SRL din Urziceni și West Pig Cooperativă Agricolă din Cămin.

În aceste zone, autoritățile monitorizează atent situația epidemiologică și solicită respectarea strictă a tuturor normelor de biosecuritate.

Comercializarea porcilor, interzisă în zonele afectate

Una dintre cele mai importante măsuri impuse vizează interzicerea comercializării porcinelor și a produselor provenite de la acestea în zonele aflate sub restricții.

Autoritățile atrag atenția că orice mișcare neautorizată a animalelor poate favoriza răspândirea virusului și poate conduce la apariția unor noi focare.

În plus, toate porcinele din exploatații trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza Națională de Date (BND), precum și în registrul agricol al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află exploatația.

Măsuri stricte pentru proprietarii de porci

DSVSA Satu Mare solicită crescătorilor să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate.

Porcinele trebuie ținute exclusiv în adăposturi împrejmuite, astfel încât să fie eliminat orice contact cu alte animale domestice sau cu mistreții, considerați principalii vectori de răspândire a bolii.

Adăposturile trebuie să permită efectuarea ușoară a operațiunilor de curățenie și dezinfecție, iar la intrarea și ieșirea din spațiile destinate creșterii porcinelor trebuie asigurate condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și încălțămintei.

De asemenea, utilizarea tăvițelor cu dezinfectant la accesul în adăposturi este obligatorie, iar accesul vizitatorilor trebuie limitat la minimum.

O altă măsură importantă prevede interzicerea accesului în adăposturile cu porcine, pentru o perioadă de minimum 48 de ore, persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic.

Furajele și paiele, utilizate doar după perioade de siguranță

Pentru reducerea riscului de contaminare, furajele vegetale pot fi administrate porcilor numai după trecerea unei perioade de minimum 30 de zile de la recoltare.

În cazul paielor utilizate pentru așternut, perioada minimă de siguranță este de 90 de zile de la recoltare.

Totodată, autoritățile interzic categoric hrănirea porcilor cu resturi alimentare care conțin carne sau produse din carne de porc ori mistreț, inclusiv cu apa rezultată din spălarea cărnii.

Pesta Porcină Africană continuă să afecteze Europa

Situația epidemiologică rămâne îngrijorătoare și la nivel european. Potrivit datelor oficiale, în Uniunea Europeană evoluează în prezent 167 de focare de Pestă Porcină Africană.

Țările afectate sunt Polonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Croația, Spania, Italia, Slovacia, Estonia, Serbia și Ungaria.

În acest context, autoritățile sanitar-veterinare din județul Satu Mare fac apel la responsabilitate și la respectarea tuturor măsurilor impuse, subliniind că prevenția rămâne cea mai eficientă armă împotriva răspândirii acestei boli care produce pierderi economice uriașe în sectorul zootehnic.