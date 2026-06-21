Jandarmii sătmăreni au returnat un portofel pierdut în timpul SamFest Jazz&Wine Festival

Locale 21.06.2026 20:05
Jandarmii sătmăreni au returnat un portofel pierdut în timpul SamFest Jazz&Wine Festival


Un gest de responsabilitate și profesionalism a avut loc în cadrul SamFest Jazz&Wine Festival din municipiul Satu Mare, unde jandarmii aflați în misiune de asigurare a ordinii publice au găsit un portofel ce conținea documente și o sumă de bani.

În urma verificărilor efectuate, proprietarul a fost identificat într-un timp scurt, iar bunurile i-au fost restituite integral, fără să lipsească nimic.

Reprezentanții Jandarmeriei Satu Mare subliniază că atenția la detalii și implicarea în sprijinul cetățenilor fac parte din misiunea de zi cu zi a militarilor, indiferent de context. Astfel, participanții la festival s-au putut bucura de muzică și de atmosfera evenimentului în deplină siguranță.

Gestul jandarmilor demonstrează încă o dată importanța spiritului civic și a promptitudinii în rezolvarea unor astfel de situații, contribuind la menținerea încrederii și a unui climat de siguranță în cadrul manifestărilor publice.

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