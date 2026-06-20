



Festivalul Pălincii de la Tășnad a debutat oficial în prezența autorităților locale, a producătorilor și a numeroșilor vizitatori veniți să celebreze una dintre cele mai reprezentative tradiții ale județului Satu Mare. La invitația primarului Adrian Farcău, la eveniment a participat și președintele PSD Satu Mare și deputatul Mircea Govor, care a transmis un mesaj de susținere pentru producătorii locali și pentru păstrarea valorilor autentice ale zonei.

În cadrul deschiderii oficiale, Mircea Govor a apreciat implicarea organizatorilor și a subliniat rolul pe care festivalul îl are în promovarea identității locale și a tradițiilor din Țara Oașului și din întreg județul.

„Pălinca nu este doar un produs tradițional, ci o parte din identitatea noastră și din viața comunităților rurale. Am susținut și am depus în Parlament inițiativa legislativă privind scutirea de la plata accizei pentru băuturile tradiționale destinate consumului propriu, până la 200 de litri, un demers important pentru sprijinirea gospodăriilor și a producătorilor locali”, a declarat deputatul.

Pe parcursul vizitei, acesta a discutat cu producătorii înscriși în competiție și le-a transmis aprecierea sa pentru munca depusă și pentru eforturile de a păstra vie tradiția producerii pălincii.

În cadrul ediției din acest an, ziua de sâmbătă este dedicată jurizării probelor înscrise în concurs, urmând ca duminică să aibă loc festivitatea de premiere a celor mai apreciate produse. Organizatorii estimează participarea unui număr mare de vizitatori, festivalul devenind de-a lungul anilor unul dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului gastronomic și cultural din județul Satu Mare.

La final, Mircea Govor l-a felicitat pe primarul Adrian Farcău și echipa de organizare pentru continuitatea și succesul manifestării, afirmând că astfel de inițiative contribuie la promovarea tradițiilor locale și la consolidarea identității comunității.



